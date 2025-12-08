'PRVA PRIJAVA STIGLA JUTROS U 4.10' Već se prijavilo više od 7.000 građana - ogromno interesovanje za legalizaciju (FOTO)

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas, prvog dana primene Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, da je interesovanje građana veoma veliko i da je već stiglo više od 7.000 prijava.

Sofronijević je, zajedno sa predsednikom opštine Zemun Gavrilom Kovačevićem obišla opštinsku upravu, razgovarala sa zaposlenima uprave i građanima o toku podnošenja prijava, a zatim sa direktorom preduzeća Pošta Srbije Zoranom Anđelkovićem obišla jedan od šaltera Pošta Srbije i sa zaposlenima i građanima razgovarala o toku podnošenja prijava.

Ministarka je navela da je prva prijava na elektronsku aplikaciju stigla jutros u 4.10, a da su zatim stizale takvom brzinom da je sistem u jednom trenutku poslao upozorenje.

Ona je zahvalila građanima što su prvog dana prijavljivanja krenuli da iskoriste svoje pravo, ali im je poručila je da nemaju potrebe za žurbom.

- Prijavljivanje, u skladu sa zakonom, traje 60 dana, a još 30 dana je predviđeno za žalbe, tako da do 5. marta svi imaju mogućnost da, bez žurbe, pripreme dokumentaciju, dođu i prijave svoju nepokretnost. Na šalterima su im potrebna samo dva dokumenta, lična karta i neki osnov sticanja. Videla sam i rešenja o dodeli zemljišta, videla sam dokumente o kupovini, dakle, jedna široka lepeza svih dokaza - rekla je ministarka.

Naglasila je da, pored aplikacija, opštinskih i gradskih uprava, građani mogu prijaviti svoju imovinu i na šalterima Pošte Srbije.

- Ima ih 586, a direktor Anđelković je rekao, ako bude bilo potrebe, povećaćemo broj - rekla je ministarka.

Istakla je da je taj zakon izuzetno važan kako za građane, tako i za državu.

- Da konačno uredimo ono što nismo mogli decenijama. Da imamo kompletnu, kao država, svojinsku evidenciju na svojoj teritoriji, da bolje planiramo prostor, da imamo bolje i kvalitetnije urbanističke planove. Da opštine u svojim budžetima imaju prihod od kojeg će moći da unapređuju svoju komunalnu infrastrukturu - rekla je ministarka.

Autor: D.Bošković