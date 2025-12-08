DANAS POČINJE PRIJAVA ZA LEGALIZACIJU PO NOVIM PRAVILIMA: Sve informacije na jednom mestu - evo šta je potrebno da bi bili 'Svoj na svome'

Prijava nelegalnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima (Svoj na svome) počinje zvanično danas

Novi propisi donose jasna pravila o proceduri, potrebnoj dokumentaciji i visini naknada, a cilj države je da većina objekata bude upisana na stvarne vlasnike.

Zakon precizira koje nepokretnosti ne mogu da se legalizuju:

1. objekti izgrađeni u zaštićenim zonama, prirodnim, kulturnim i vodnim rezervatima, kao i u pojasu eksproprijacije auto-puteva i brzih saobraćajnica.

2. ne podležu legalizaciji ni objekti podignuti na tuđem privatnom zemljištu, javnim površinama, u nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima, jer oni automatski prelaze u vlasništvo države.

Novo zakonsko rešenje odnosi se na objekte na građevinskom zemljištu evidentirane u državnoj bazi satelitskih snimaka.

Legalizacija se primenjuje na objekte sa privremenom građevinskom dozvolom izdatom pre 13. maja 2003. godine, kao i na objekte bez dozvole završene do stupanja zakona na snagu.

Naknada za legalizaciju kreće se od 100 do 1.000 evra, u zavisnosti od vrste i površine objekta. Pomoćni i ekonomski objekti do 500 kvadrata biće oslobođeni plaćanja, u okviru socijalne i demografske politike. Za ostale naknada se obračunava po visini doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, slično kao kod redovne građevinske dozvole.

Zakon naglašava da država ne preuzima odgovornost za bezbednost i funkcionalnost objekta koji se naknadno upisuje u katastar. Prijava objekta ide elektronski, preko digitalne platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam RGZ-a. Potrebni su osnovni podaci o podnosiocu, uključujući JMBG, broj katastarske parcele ili adresu objekta, tip, površina, spratnost, posebni delovi i fotografija.

Za stanove je potrebno priložiti dokaz o vlasništvu, kao što su ugovor, nasledno rešenje ili rešenje o dodeli. Posebna pažnja posvećena je socijalno osetljivim grupama i onima koji zaista žive u objektu, a pravo na prioritet i posebne olakšice imaju vlasnici čija je to jedina nekretnina, samohrani roditelji, primaoci socijalne pomoći, seoska domaćinstva, borci i porodice sa troje i više dece.

Cilj ovih mera je da građanima omoguće da pravno urede svoju imovinu i da je koriste kroz prodaju, nasledstvo, hipoteku ili priključenje na komunalnu infrastrukturu. Prijava objekta je jednostavna i digitalizovana, a državni organi naglašavaju važnost tačnih i potpunih podataka kako bi proces tekao bez problema.

Autor: Iva Besarabić