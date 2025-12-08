AKTUELNO

Društvo

Veliko interesovanje građana za legalizaciju! Na šalterima već formirani redovi, ali se sve brzo završava

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Od otvaranja šaltera u Gradskoj upravi Šabac beleže se gužve, gde se građani informišu za prijavljivanje nelegalnih objekata po novom Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnosti. Među prvima je bila i Ljiljana Kovačević iz Petlovače koja hvali potez države.

- Dugo smo čekali da legalizujemo objekte. Iskupila sam potrebnu dokumentaciju i na šalteru su mi proverili da li posedujem sve što je potrebno. Brzo se završava posao - ističe Ljiljana.

Foto: Pink.rs

- Posle 50 godina vreme je da konačno upišem svoju nektetninu, da deca znaju šta im pripada i budu svoj na svom - poručuje Milan Pavlović iz Šapca.

Pored šaltera u Gradskoj upravi, građani se mogu javiti u mesne kancelarije u Prnjavoru, Majuru, Volujcu, Jevremovcu i Mišaru.

Foto: Pink.rs

- Šabac je prvi grad u Srbiji koji se sertifikovao za izradu zoning plana i dostavi ga Agenciji za prostorno plniranje. Tehnički i kadrovaski smo opremljeni da iznesemo zadatak od nacionalnog značaja - kaže načelnik Gradske uprave Aleksandar Jovanović.

Foto: Pink.rs

Od građana koji sa predali dokumentaciju saznajemo da se pored kuća i stanova prijavljuje svaki pomoćni objekat na placu, šupa, garaža i slično, a ako je deo objekta već legalizovan, treba prijaviti onaj deo koji nije prošao legalizaciju.

Autor: S.M.

#Legalizacija

#Sbija

#gužva

#zahtevi

#Šabac

POVEZANE VESTI

Društvo

Sutra počinje legalizacija po novim pravilima: Evo šta je potrebno da bi bili 'Svoj na svome'

Društvo

DANAS POČINJE PRIJAVA ZA LEGALIZACIJU PO NOVIM PRAVILIMA: Sve informacije na jednom mestu - evo šta je potrebno da bi bili 'Svoj na svome'

Društvo

U ponedeljak počinje prijava za legalizaciju: Evo kako da ozakonite svoj objekat po zakonu 'Svoj na svome'!

Društvo

Počeo da radi Kontakt centar za legalizaciju objekata

Društvo

NAJČEŠĆA PITANJA VEZANA ZA LEGALIZACIJU: Evo šta građane najviše zanima

Društvo

KOMPLETNA PROCEDURA LEGALIZACIJE OBJEKATA ZA 100 EVRA: Koja dokumemtacija vam je potrebna i šta se plaća