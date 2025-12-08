Veliko interesovanje građana za legalizaciju! Na šalterima već formirani redovi, ali se sve brzo završava

Od otvaranja šaltera u Gradskoj upravi Šabac beleže se gužve, gde se građani informišu za prijavljivanje nelegalnih objekata po novom Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnosti. Među prvima je bila i Ljiljana Kovačević iz Petlovače koja hvali potez države.

- Dugo smo čekali da legalizujemo objekte. Iskupila sam potrebnu dokumentaciju i na šalteru su mi proverili da li posedujem sve što je potrebno. Brzo se završava posao - ističe Ljiljana.

- Posle 50 godina vreme je da konačno upišem svoju nektetninu, da deca znaju šta im pripada i budu svoj na svom - poručuje Milan Pavlović iz Šapca.

Pored šaltera u Gradskoj upravi, građani se mogu javiti u mesne kancelarije u Prnjavoru, Majuru, Volujcu, Jevremovcu i Mišaru.

- Šabac je prvi grad u Srbiji koji se sertifikovao za izradu zoning plana i dostavi ga Agenciji za prostorno plniranje. Tehnički i kadrovaski smo opremljeni da iznesemo zadatak od nacionalnog značaja - kaže načelnik Gradske uprave Aleksandar Jovanović.

Od građana koji sa predali dokumentaciju saznajemo da se pored kuća i stanova prijavljuje svaki pomoćni objekat na placu, šupa, garaža i slično, a ako je deo objekta već legalizovan, treba prijaviti onaj deo koji nije prošao legalizaciju.

