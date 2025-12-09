AKTUELNO

Interesovanje za legalizaciju ne jenjava! Danas do 11 časova podneto više od 32.000 prijava

Republički geodetski zavod (RGZ) saopštio je danas da je u 11 časova urađen novi presek prijava za legalizaciju na osnovu kog je utvrđeno da ima više od 32.000 prijava za legalizaciju.

U saopštenju navode da na jutjub nalogu za obuke "Svoj na svome" ima više od 215.000 pregleda.

Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima počeo je juče da se primenjuje, a građani imaju rok do 5. februara da prijave nelegalne objekte.

Prijave se mogu podneti onlajn putem, preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave.

