ZA POSTUPAK LEGALIZACIJE VIŠE OD 45.000 PRIJAVA: Sofronijević poručuje – sistem radi bez zastoja!

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da je do sada za postupak legalizacije prijavljeno 45.036 objekata, od čega je više od 55 odsto prijava stiglo elektronskim putem.

Ona je istakla da se do kraja dana očekuje da broj prijavljenih objekata dostigne 50.000, ali da sistem funkcioniše bez zastoja uprkos velikom interesovanju građana.

Kako izgleda procedura?

Za onlajn prijavu potrebni su samo važeća lična karta, pristup internetu i imejl adresa.

Prijava se može podneti na bilo kom šalteru Pošte ili u opštini, bez obzira na mesto gde se nekretnina nalazi.

Građani biraju da li prijavljuju kuću, stan ili drugi oblik imovine.

Cele stambene zgrade mogu prijaviti investitori, a ako oni to ne učine – prijavu podnose upravnici zgrada.

Za parcele sa više objekata podnosi se zasebna prijava za svaki od njih.

Kod imovine koja je predmet nasleđivanja, svi naslednici moraju da podnesu prijave za svoj deo.

Ministarka je naglasila da nije potrebno donositi elaborat geodetskih radova – dovoljni su lična karta i osnov sticanja, dok će dodatna dokumentacija biti zatražena naknadno, ukoliko bude potrebna.

Rokovi

Prijava nelegalnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima (Svoj na svome) počela je u ponedeljak i trajaće do 5. februara.

Autor: Dalibor Stankov