Uglješa Mrdić: Dolovac zaštitila rođaka koji je brutalno ubio dvadesetogodišnju devojku

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić, zatražio je da se utvrde svi detalji slučaja iz 2017. godine, kada je, kako tvrdi, vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac pomogla svom rođaku Borivoju Dolovcu da izbegne odgovornost za smrt studentkinje Milice Riđički (20).

Tragična noć

Borivoje Dolovac je 15. decembra 2016. godine automobilom udario Milicu Riđički dok je prelazila kolovoz, odbacio je 25 metara dalje u kanal pored puta i pobegao sa mesta nesreće. U krvi mu je pronađeno 1,74 promila alkohola, vozio je neregistrovan automobil i imao zabranu vožnje.

Kazna i sporazum

Za ovakvo krivično delo predviđena je kazna od dve do 12 godina zatvora, dok je za nepružanje pomoći licu koje je preminulo zaprećena kazna od jedne do osam godina. Međutim, deset meseci nakon nesreće Borivoje Dolovac je, pod direktnim uticajem Zagorke Dolovac, sklopio sporazum o priznanju krivice sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu. Dobio je 3 godine i 4 meseca zatvora, a iz zatvora je izašao posle dve godine.

Optužbe na račun tužilaštva

Mrdić tvrdi da slučaj pokazuje bezobzirnost Zagorke Dolovac i da ona javno tužilaštvo doživljava kao privatnu svojinu. „Nikada je nije zanimala pravda za žrtve, ni za Milicu Riđički, ni za druge nevine žrtve. Štiteći svog rođaka, počinila je više krivičnih dela zbog kojih mora biti razrešena sa funkcije“, navodi Mrdić.

Najava istrage

„Kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, istrajaću u tome da se ovaj slučaj zaštite rođaka Zagorke Dolovac do kraja raščisti“, poručio je Mrdić.

Autor: Dalibor Stankov