Mrdić: VRHOVNI JAVNI TUŽILAC DOLOVAC PREKRŠILA JE USTAV

Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac je odlukom da ne dođe na sednicu Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na kojoj su se raspravljalo o izveštajima o radu javnog tužilaštva na čijem je čelu za period od 2020-2024. godine, prekršila Ustav Republike Srbije, navodi predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

Mrdić ističe da Ustav Republike Srbije u članu 156, stav 1 kaže da ”vrhovni javni tužilac za rad javnog tužioca i svoj rad odgovara Narodnoj skupštini”.

- Zato Zagorka Dolovac odlukom da ne dođe na sednicu Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije samo pokazala da ne poštuje Narodnu skupštinu koja ju je izabrala već je prekršila Ustav Republike Srbije. Umesto da dođe u Narodnu skupštinu, Zagorka Dolovac je dan posle sednice Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu otputovala u Hag kako bi položila račune stranim centrima moći za koje radi - navodi Mrdić i dodaje:

Kada je donet Zakon o javnom tužilaštvu Zagorka Dolovac uspela da je u članu 31 ovlasti Vrhovno javno tužilaštvo da je jedino nadležno za poslove međunarodne saradnje u tužilaštvu. Tako je na mala vrata omogućila da srpsko javno tužilaštvo bez znanja Ministarstva pravde organizuje obuke koje su plaćale strane organizacije poput Juesejd ali i mnoge strane ambasade. Ovo vršljanje stranaca u srpskom tužilaštvu, uz saglasnost Zagorke Dolovac, dovelo je do toga da mnogi srpski javni tužioci smatraju da mogu slobodno da rade protiv interesa Srbije a da budu zavisni od drugih zemalja. Tako Dolovac, kao i Nenadić, nikome ne podnose račune za svoja putovanja i niko ne zna sa kim se sastaju po svetu, da li predaju podatke iz istraga u Srbiji i kakve naloge primaju. Zato ću u setu pravosudnih zakona predložiti izmenu člana 31. Zakona o javnom tužilaštvu kako bi ubuduće sva međunarodna saradnja tužilaštva bila obavljana preko Ministarstva pravde. Ovo se posebno odnosi na obuke srpskih tužilaca koje sprovodi ko kako hoće, uz dogovor sa Dolovac. Recimo nekoliko dana pre tužilačkih izbora OEBS vrši obuku srpskih tužilaca a skup je zakazan da bi Dolovac i njen tim vršili agitaciju među tužiocima za izbore.

- Izabrani i postavljeni funkcioneri koji ne poštuju Ustav i zakone svoje zemlje kao i koji rade protiv interesa svoje zemlje čine krivično delo i ne mogu više da obavljaju funkciju na kojoj se nalaze. Vreme odgovornosti dolazi - zaključio je Mrdić.

Autor: Pink.rs