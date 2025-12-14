VUČIĆ I BRNABIĆ POSLALI PREDLOGE Sutra sednica Odbora za ustavna pitanja, razmatraju se kandidati za ustavne sudije

Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo održaće se sutra u Narodnoj skupštini, a među tačkama dnevnog reda biće i razmatranje Predloga kandidata za sudije Ustavnog suda koji je podneo predsednik Republike Aleksandar Vučić.

Trideset prva sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo počeće u 17.00 časova u sali 4. Doma Narodne skupštine, a na dnevnom redu je i razmatranje Predloga za utvrđivanje Liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike, a koji je podnela predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

Na dnevnom redu sednice je i razmatranje Predloga zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima, koje je podnela Vlada, kao i razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti prevencije, ograničavanja i ublažavanja posledica katastrofa.

Vučić i Brnabić predložili kandidate za ustavne sudije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i predsednica parlamenta Ana Brnabić, uputili su u skupštinsku proceduru predloge kandidata za sudije Ustavnog suda Srbije 28. novembra.

Kandidati koje je predložio predsednik Srbije su: Dobrosav Milovanović, Ivana Stevanović, Maja Popović, Olga Tešović, Aleksandar Gajić, Mihajlo Rabrenović, Biljana Pavlović, Milan Rapajić, Bojan Tubić i Dragana Kolarić.

U obrazloženju je naveo da smatra da predloženi kandidati ispunjavaju Ustavom propisane uslove za izbor, a da posebno kao istaknuti pravnici uživaju profesionalne i stručne kvalitete za obavljanje funkcije sudije Ustavnog suda.

Predsednica Narodne skupštine je dostavila parlamentu predloge kandidata za imenovanje za sudije Ustavnog suda, radi utvrđivanja liste od deset kandidata sa koje predsednik Republike treba da imenuje pet sudija Ustavnog suda.

Među kandidatima za sudije Ustavnog suda koje je predložila Skupština Srbije su Zoran Lončar, Snežana Marković, Atila Dudaš, Nikola Banjac, Ranka Vujović, Jelena Deretić, Slobodanka Gutović, Tatjana Đurkić, Mihailo Pavlović i Jelena Vučković.

Autor: A.A.