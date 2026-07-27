Danas vanredna sednica Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije

Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine počeće danas, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje Predloga za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije.

Sednica će početi u 10 časova i sazvana je na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

Za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom - Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije.

Opozicioni poslanici su Predlog za glasanje o nepoverenju vladi podneli 13. februara, a razlog zbog koga traže glasanje o nepoverenju vladi, kako se navodi u obrazloženju, jeste postojanje osnovane sumnja u, kako tvrde, umešanost pojedinih članova vlade u slučaj Generalštab, kao i to što predsednik vlade tim povodom nije preduzeo nijedan akt.

Predlog za glasanje o nepoverenju vladi pred poslanicima je prvi put bio 15. aprila, a sednicu je zakazala predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Međutim, ta sednica nije održana zbog nedostatka kvoruma, zbog čega je određena pauza u radu, a nakon toga je odložena za sutradan, ali, kako je saopšteno, ni tada nisu postojali uslovi za početak sednice.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je tada da je od 62 poslanika koji su potpisali zahtev za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije na sednici bilo prisutno njih 44 i dodala da to pokazuje koliko su predstavnici opozicije ozbiljni u svojim namerama.

Brnabićeva je u petak izjavila da će sednica Skupštine Srbije biti zakazana za ponedeljak, 27. juli i istakla da će se na njoj videti da li većina u parlamentu ima povernja u vladu Đure Macuta.

"Imamo 30 dana (od glasanja nepoverenja Vladi) da se nova vlada formira, ako se ne formira nova vlada, onda se raspušta parlament", rekla je Brnabićeva za K1 i dodala da od tada ima 60 dana do izbora.

Kako je navela, može da se desi da parlament i dalje ima poverenje u vladu premijera Macuta.

"Samo da vidimo da li parlament ima poverenje u vladu ili nema", dodala je ona.

Brnabićeva je u petak na konferenciji za medije istakla da je saziv za vanredno zaseadnje pušten zahvaljujući potpisima poslanika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", čime je, kako je ocenila, vladajuća koalicija još jednom pokazala demokratski kapacitet.

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Milenko Jovanov rekao je 15. aprila, posle prvog pokušaja da se održi sednica, da će vladajuća većina dati kvorum i omogućiti raspravu i glasanje o poverenju Vladi, a što su predložili poslanici opozicije.

On je tada rekao da se očekuje nastavak sednice sa ovom tačkom dnevnog reda, ali posle nove sednice o evropskim zakonima.

"Mi ćemo u skladu sa dogovorom, ako taj dogovor bude bio na snazi, nakon ove sednice koja je zakazana za sutra, nadam se već posle te sednice imati nastavak ove sednice. Razgovaraće se o poverenju vladi i glasaće se o poverenju vladi, iako je iz današnjeg dana potpuno jasno da to poverenje postoji", rekao je Jovanov novinarima u Skupštini Srbije.

Brnabićeva je 16. aprila izjavila da će vladajuća većina dati kvorum za održavanje sednice, ali posle usvajanja važnih evropskih zakona na drugoj redovnoj sednici.

Ona je navela da će, kada se usvoje svi važni zakoni i ratifikuju svi sporazumi ponovo pokazati demokratski kapacitet i opoziciji dati da naprave, kako je rekla, svoju političku predstavu.

Autor: Pink.rs