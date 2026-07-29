Skupština izglasala poverenje vladi: Završen treći dan zasedanja

Deveto vanredno zasedanje Narodne Skupštine završeno je večeras, a narodni poslanici odlučivali su o predlogu opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije i pružili poverenje kabinteu Đure Macuta.

Za predlog o nepoverenju vladi je glasalo 40 narodnih poslanika, 135 protiv, uzdržan jedan, od 176 prisutnih poslanika.

Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" koji su i dali kvorum za njeno održavanje.

Za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom - Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije.

Sednica, koja je trajala tri dana, počela je u ponedeljak 27. jula.

Ovlašćeni predlagač, šef poslaničke grupe Novog pokreta Srbije Miroslav Aleksić, je na početku zasedanja skoro četiri sata obrazlagao predlog, navodeći da nepoverenje traže za vladu Đura Macuta, ali da se to odnosi na čitav sistem i pozvao predsednika Aleksandra Vučića da raspiše izbore.

Prema njegovim rečima, Macut je samo nastavljač nečega što je uspostavljeno još 2012. godine, a utvrđeno 2014. kada je Vučić postao premijer.

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut je porucio da njegovoj vladi neće suditi naslovne strane, objave na društvenim mrežama i dnevna politička prepucavanja, već ono što ostave iza sebe.

"Izgrađene škole i bolnice, novi putevi, nova radna mesta, sigurnije institucije, bolji život građana i Srbija koja ide napred. To je jedini sud kojeg se ne plašimo. I zato danas pred vas izlazim miran, sa punom svešću i odgovornošću koju nosim, i sa uverenjem da smo radili časno, pošteno i u najboljem interesu Republike Srbije", rekao je Macut.

Macut se obratio i večeras u Skupštini Srbije na kraju trodnevne rasprave i poručio da se rad vlade neće ceniti po rečima, već po delima.

"Naš odgovor građanima biće jos više rada, a ne da učestvujemo u sukobima", poručio je Macut.

U raspravi je učestvovalo i više ministara u Vladi Srbije, koji su se javljali da odgovaraju u slučajevima kada ih je neko od poslanika pitao ili kritikovao.

Opozicioni poslanici su Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi podneli 13. februara, a razlog zbog koga su tražili glasanje o nepoverenju, kako se navodi u obrazloženju, je postojanje osnovane sumnja u, kako tvrde, umešanost pojedinih članova vlade u slučaj Generalštab, kao i to što predsednik Vlade tim povodom nije preduzeo nijedan akt.

Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi pred poslanicima je prvi put bio 15. aprila, a sednicu je zakazala predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Međutim, ta sednica nije održana zbog nedostatka kvoruma, zbog čega je određena pauza u radu, a nakon toga je odložena za sutradan, ali, kako je saopšteno, ni tada nisu postojali uslovi za početak sednice.

Autor: Pink.rs