TREĆI DAN ZASEDANJA Skupština Srbije: Nastavljena rasprava o nepoverenju Vladi

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sednicu parlamenta, čija je jedina tačka Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su podnela 62 poslanika opozicije.

Na početku sednice Ana Brnabić, predsednica Skupština Srbije, konstatovala je da je u sali prisutno 125 poslanika. Prisustvuje joj premijer Đuro Macut sa ministrima u Vladi.

Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".



Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut rekao je na kraju jučerašnje rasprave da će vlada i dalje donositi rešenja u interesu građana i da će o tome kako su radili vlada i on odlučiti građani, koji će, kako je dodao, znati to da procene.

On je poručio da će graditi autoritet razgovorom sa ministrima i da će donositi najbolja rešenja za građane i ocenio da su u dosadašnjoj raspravi izneti komentari sa lošim namerama.

Jedna tačka dnevnog reda

Za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom - Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije.

Predlog su podneli poslanici Narodnog pokreta Srbije - Novog lica Srbije, Stranke slobode i pravde, Srbija centra, Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović, Ekološkog ustanka, Zeleno-levog fronta, Pokreta slobodnih građana, POKS-a i samostalni poslanik Miloljub Albijanić.

Autor: S.M.