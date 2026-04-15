Danas sednica Skupštine Srbije, JEDNA TAČKA na dnevnom redu

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za danas vanrednu sednicu skupštine na čijem je dnevnom redu Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su podnela 62 narodna poslanika iz reda opozicionih stranaka.

Predlog su podneli poslanici Narodnog pokreta Srbije, Stranke slobode i pravde, PSG, SRCE, Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović, Ekološkog ustanka i samostalni poslanik Miloljub Albijanić.

DS i Nova DSS najavile da neće prisustvovati sednici.

Razlog zbog koga traže glasanje o nepoverenju vladi, kako se navodi u obrazloženju, je postojanje osnovane sumnja u, kako tvrde, umešanost pojedinih članova vlade u slučaj Generalštab, kao i nepreduzimanje nijednog akta tim povodom od strane predsednika vlade. Zahtev za održavanje sednice podnet je 13. februara.

Kolegijum pre zasedanja

Sednica počinje u 11 sati, a uoči nje održava se kolegijum Narodne skupštine koji čine predsednik parlamenta, potpredsednici i šefovi poslaničkih grupa

Kolegijumu prisustvuju predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, potpredsednice Marina Raguš i Nevena Đurić, šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SPS Dušan Bajatović, šef poslaničke grupe SDPS Branimir Jovanović.

Kolegijumu prisustvuju i šef poslaničke grupe Narodni pokret Srbije Miroslav Aleksić, šefica poslaničke grupe Stranke slobode i pravde Marinika Tepić, zamenice predsednika poslaničke grupe Zeleno-levi front Biljana Đorđević.

Kolegijum je zakazala predsednica parlamenta Ana Brnabić.

Autor: D.Bošković