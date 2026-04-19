BRNABIĆ PRESEKLA: Evo kada se glasa o nepoverenju Vladi – Nećemo dozvoliti blokadu države zbog nečijeg igrokaza!

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će se sednica parlamenta na čijem je dnevnom redu predlog opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi održati u narednih sedam do 10 dana.

Brnabić je gostujući na TV Prva istakla da će poslanici imati tri radna dana za raspravu o ovoj temi, ocenivši da je reč o običnom političkom performansu opozicije koji nema nikakav uticaj na rad Vlade niti donosi benefit građanima.

„Politički igrokaz bez kvoruma“

Predsednica parlamenta je ukazala na to da se u ozbiljnim društvima ovakva pitanja pokreću samo kada postoji realna šansa da vlada padne, što ovde nije slučaj.

— To je par ekselans politički performans i vreme koje će oni koristiti za svoje priče. Bukvalno politički igrokaz. Ako nemate ni za kvorum, onda svakako nemate ni dovoljno glasova da padne Vlada — rekla je Brnabić i dodala da opozicija podrazumeva da im parlamentarna većina obezbeđuje kvorum bez ikakvog dogovora.

Postignut dogovor o trajanju sednice

Brnabić je navela da je na kolegijumu postignut dogovor sa ovlašćenim predlagačem Miroslavom Aleksićem da sednica traje tri radna dana, što smatra više nego fer ponudom.

— Glasamo da li Vlada ima poverenje ili nema, i mi ćemo obezbediti taj kvorum. Važno je da naučimo da moramo da razgovaramo. Parlamentarna većina želi da izbegne bilo kakvu blokadu rada parlamenta jer su na dnevnom redu zakoni izuzetno važni za građane, privredu i naš evropski put — zaključila je Brnabić.

Autor: D.S.