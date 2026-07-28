Sutra nastavak sednice Narodne skupštine o nepoverenju Vladi Srbije

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće sutra vanrednu sednicu parlamenta, čija je jedina tačka Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su podnela 62 poslanika opozicije.

Nastavak sednice je zakazan za 10 časova. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut rekao je na kraju današnje rasprave da će vlada i dalje donositi rešenja u interesu građana i da će o tome kako su radili vlada i on odlučiti građani, koji će, kako je dodao, znati to da procene.

On je poručio da će graditi autoritet razgovorom sa ministrima i da će donositi najbolja rešenja za građane i ocenio da su u dosadašnjoj raspravi izneti komentari sa lošim namerama.

Za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom - Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije.

Predlog su podneli poslanici Narodnog pokreta Srbije - Novog lica Srbije, Stranke slobode i pravde, Srbija centra, Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović, Ekološkog ustanka, Zeleno-levog fronta, Pokreta slobodnih građana, POKS-a i samostalni poslanik Miloljub Albijanić.

Autor: A.A.