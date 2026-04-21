NASTAVAK SEDNICE SKUPŠTINE: Poslanici sutra o amandmanima na set trgovinskih zakona

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće sutra drugu redovnu sednicu prolećnog zasedanja, a u fokusu će biti set trgovinskih zakona koji bi mogli značajno da utiču na domaće tržište.

Sednica počinje u 10 časova, a pred parlamentarcima će se naći amandmani na ključne zakonske predloge, uključujući:

Zakon o trgovini (izmene i dopune)

Zakon o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda (fokus na uređenje odnosa između dobavljača i trgovaca)

Pored trgovine, na dnevnom redu je i izuzetno važan Predlog zakona o sistemu za upravljanje kohezionom politikom, koji je temelj za korišćenje budućih fondova Evropske unije i regionalni razvoj.

Šta je još na stolu?

Poslanici će sutra "pročešljati" i izmene zakona koje se tiču svakodnevice, ali i bezbednosti:

- Borba protiv kriminala: Zakon o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava.

- Državna kasa: Izmene Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara i Zakona o carinskoj službi.

- Bezbednost u saobraćaju: Transport opasne robe i istraživanje nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Podsetimo, ova sednica je počela u četvrtak, 16. aprila, a očekuje se da sutrašnja rasprava o amandmanima bude dinamična, s obzirom na to da su trgovinski propisi uvek tema koja izaziva veliku pažnju i vlasti i opozicije.

Autor: D.S.