Nastavljena druga sednica redovnog zasedanja Skupštine Srbije, na stolu 40 tačaka dnevnog reda

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas drugu sednicu redovnog prolećnog zasedanja objedinjenom načelnom raspravom o 40 tačaka dnevnog reda, među kojima je i Predlog zakona o zaštiti potrošača.

Sednici prisustvuje 90 poslanika.

Na dnevnom redu sednice Skupštine Srbije je set zakona iz oblasti trgovine među kojima su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, Predlog zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.

Poslanici razmatraju i Predlog zakona o uspostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom, Predlog zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Na dnevnom redu su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Poslanici razmatraju i više predloga odluka vlade iz oblasti kulture i međudržavnih sporazuma.

Sednica je počela u četvrtak, 16. aprila.

Autor: D.Bošković