NA DNEVNOM REDU I BUDŽET: Poslanici danas nastavljaju objedinjenu raspravu u načelu

Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju Treću sednicu jesenjeg zasedadnja objedinjenom načelnom raspravom o svih 58 tačaka dnevnog reda, među kojima je i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.

Na dnevnom redu treće sednice su, pored budžeta i izmene poreskih zakona i set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, kao i dopune Zakona o nauci i istraživanjima.

Poslanici će razmatrati i izmene Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o upravljanju otpadom i predlog za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Među zakonima iz oblasti energetike poslanici će razmatrati predlog zakona o nafti, predlog zakona o gasu, kao i predlog zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa.

U setu finansijskih zakona predložene su izmene zakona o porezu na dodatu vrednost, izmene Zakona o tržištu kapitala, izmene Zakona o akcizama, izmene Zakona o faktoringu, a razmatraće se i završni račun budžeta za 2024. godinu.

Na dnevnom redu su i izmene Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o republičkim administrativnim taksama i Zakona o elektronskim otpremnicama.

Raspravljaće se i o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti.

Poslanici će razmatrati i Predlog zakona o Nacionalnom spoljnotrgovinskom jednošalterskom sistemu, izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i izmene Zakona o elektronskom fakturisanju, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Po predlogu Vlade Srbije, poslanici će razmatrati i predlog Zakona o porezu na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda i predlog Zakona o porezu na emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Poslanici će razmatrati i dopunu Zakona o javnim medijskim servisima, predlog zakona o Matičnom registru, predlog zakona o razmeni podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju nastupanja privremene sprečenosti za rad korišćenjem softverskog rešenja "e-Bolovanje - Poslodavac".

Na dnevnom redu su i predlozi za potvrđivanje nekoliko kreditnih aranžmana i međunarodnih sporazuma.

Ministri u Vladi odgovarće danas na pitanja poslanika u okviru intituta poslaničkih pitanja, koji se po poslovniku održava od 16 do 19 časova.

Autor: Iva Besarabić