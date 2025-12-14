Mićin: Različitost je ono što krasi Festival narodnih nošnji i tradicija

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin prisustvovao je otvaranju jubilarnog 10. Festivala narodnih nošnji i tradicija u Kisaču i tom prilikom rekao da je različitost ono što krasi ovaj slovački festival, kao i da pripadnici slovačke zajednice mogu da računaju na podršku grada Novog Sada.

''Pre nego što ću doći ovde, dobio sam agendu. Kad sam stizao, moja saradnica mi je rekla da je sve drugačije od agende i mislim da upravo to krasi ovaj događaj'', rekao je Mićin.

Mićin je objasnio da je različitost to što krasi festival slovačkih nošnji i da je veliki uspeh spojiti i nošnje i fotografije koje su izložene u Kulturnom centru.

''Računajte na dalju podršku grada. Ovaj festival je izašao u svet i ovo što vi imate, ovako neverovatno i jedinstveno, je nešto što treba Novom Sadu i svetu'', kazao je Mićin.

Direktor Kulturnog centra Pavel Surovi rekao je da mu je drago što na festivalu vidi sve koji pomažu Kulturnom centru Kisač jer bez podrške kao najmanja ustanova Grada Novog Sada ne bi mogli da funkcionišu.

''Mi smo za deset godina upisali Kisač na kulturnu mapu Srbije, ali i sveta. Naše izložbe otišle su širom sveta i pobeđivale na konkursima“, rekao je Surovi.

Surovi je dodao i da se Slovaci osećaju kao deo Srbije i deo Novog Sada i da im je omogućeno da predstavljaju lepotu svoje kulture u Novom Sadu.

„Mi sa malo para napravimo dela koja odu u svet. Zahvaljujući opremi koju smo dobili, nastaju naši projekti gde se vidi slovačka lepota. Ne treba seći krila onima koji puno rade“, kazao je Surovi.

Surovi je zaključio da se nada da će Kulturni centar nastaviti da radi velike projekte jer su u njemu izrazito vredni ljudi.

Festival je otvoren defileom, uz raznolikost boja po kojoj su poznate slovačke nošnje, kao i izložbom fotografija u Kulturnom centru u Kisaču.

Program otvaranja trajao je preko dva sata, a upotpunili su ga velika torta zbog proslave jubileja postojanja i igrokaz krunisanja direktora Kulturnog centra zbog zasluga koje ima za razvoj Kisača.

