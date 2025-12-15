AKTUELNO

Politika

DSS PONOVO ŽESTOKO OPLEO PO BLOKADERIMA: Piper otkrio kakav im se raskol dešava - Jesi li ucenjen Jovanoviću pa ne smeš da kažeš ko od stranaca vrši ovaj politički inženjering?

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bivši reporter B92 Uroš Piper objavio je danas na društvenoj mreži X da je DSS ponovo opleo žestoko po blokaderima.

DSS nastavlja sa napadima na blokadersku listu - Miloš Jovanović vas je opet opaučio!

Jovanović kaže da je "studentska lista" - "eksperiment sa spoljnim inženjeringom"!

Ali tu ne staje - optužuje N1 i Nova S da propagiraju narativ da "članovi opozicionih stranaka glasaju za studentsku listu".

"Imam neke svoje ideje zašto se to radi", zaključuje Jovanović.

Jovanoviću, da te pitam: Zbog čega se plašiš da kažeš "zašto se to radi"?

Ko stoji iza toga, da li neka strana obaveštajna služba, Jovanoviću?

Jesi li ucenjen Jovanoviću pa ne smeš da kažeš ko od stranaca vrši ovaj politički inženjering?

#DSS

#Uroš Piper

#blokaderi

#izženjering

#raskol

#svađablokade

POVEZANE VESTI

Politika

DSS PONOVO ŽESTOKO OPLEO PO BLOKADERIMA: Piper otkrio kakav im se raskol dešava

Politika

PIPER O OPOZICIJI U SRBIJI: Za 13 godina NISU USPELI JEDNU MESNU ZAJEDNICU, OPŠTINU, A DA NE GOVORIM GRAD - DA OSVOJE

Politika

'TI SI, POPUT BLOKADERA, LAŽNJAK NA KUB' Uroš Piper o predsedniku Novog DSS: Miloše Jovanoviću, veliki fensi vračarski 'Srbendo' iz Topolske ulice...

Politika

Piper: Mole Boga da izbora ne bude pre redovnih 2027. godine!

Politika

Šest tačaka propasti blokadera i opozicije! Piper: Ovo će da se desi u maju, a tokom leta...

Politika

'Miloš Jovanović ulazi u politički klinč sa blokaderima' Piper: Prvi put da neko od opozicioni prizna da AKTIVNA MANJINA studenata teroriše ostale stu