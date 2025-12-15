DSS PONOVO ŽESTOKO OPLEO PO BLOKADERIMA: Piper otkrio kakav im se raskol dešava - Jesi li ucenjen Jovanoviću pa ne smeš da kažeš ko od stranaca vrši ovaj politički inženjering?

Bivši reporter B92 Uroš Piper objavio je danas na društvenoj mreži X da je DSS ponovo opleo žestoko po blokaderima.

DSS nastavlja sa napadima na blokadersku listu - Miloš Jovanović vas je opet opaučio!

Jovanović kaže da je "studentska lista" - "eksperiment sa spoljnim inženjeringom"!

Ali tu ne staje - optužuje N1 i Nova S da propagiraju narativ da "članovi opozicionih stranaka glasaju za studentsku listu".

"Imam neke svoje ideje zašto se to radi", zaključuje Jovanović.

Jovanoviću, da te pitam: Zbog čega se plašiš da kažeš "zašto se to radi"?

Ko stoji iza toga, da li neka strana obaveštajna služba, Jovanoviću?

Jesi li ucenjen Jovanoviću pa ne smeš da kažeš ko od stranaca vrši ovaj politički inženjering?