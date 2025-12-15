Đurić: Selaković izložen kampanji lova na veštice i montiranom političkom procesu

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić pružio je večeras snažnu i čvrstu podršku ministru kulture Nikoli Selakoviću, koji je, kako je rekao, konstantno izložen kampanji lova na veštice i montiranom političkom procesu, od strane onih koji očigledno pokušavaju da instrumentalizuju pravosudni sistem u svrhu podmuklih političkih igara

''Želim da pružim snažnu i čvrstu podršku ministru Nikoli Selakoviću, koji je iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, i sada već i iz meseca u mesec izložen kampanji lova na veštice i montiranom političkom procesu, od strane onih koji očigledno pokušavaju da instrumentalizuju pravosudni sistem u svrhu podmuklih političkih igara'', poručio je ministar Đurić u objavi na mreži X.

Današnja optužnica protiv Selakovića, kako je istakao, nije samo pravni dokument, ona je simbol duboke nepravde, pokušaj da se, kako je dodao, uništi ugled jednog od najčasnijih, najposvećenijih i najčistijih ljudi koje sam ikada upoznao.

''Nikola Selaković nije samo moj kolega u Vladi, on je moj prijatelj, čovek sa kojim sam delio i deliću i nadalje brojne trenutke borbe za Srbiju, za naš narod, za njegovu budućnost. Kada vidim ovakve napade, osećam istinsku i veliku ogorčenost, pa i bes, zbog nepravde, jer znam koliko je ljubavi i truda uložio u životu za ovu zemlju, koliko je godina i sada već i decenija, proveo samopregorno radeći na borbi za državu. Ironija sudbine ili bolje rečeno, paradoks je da je upravo Nikola u svaku instituciju koju je vodio, unosio etos poštovanja propisa, pravilnika i svih drugih normi, u meri i nivou kakav se bilo gde retko viđa'', naglasio je ministar Đurić.

Od svih ljudi u Srbiji, upravo Nikolu Selakovića kriviti i blatiti u javnosti predstavlja, kako je naglasio Đurić, najgoru nepravdu koju je video u poslednje vreme.

''To je napad, ne samo na njega, već na sve nas koji verujemo u pravdu, u moral, u Srbiju koja se bori protiv laži i manipulacija. Sećam se naših zajedničkih trenutaka kada smo zajedno stajali u prvim redovima odbrane Kosova i Metohije, kada smo se borili za svaki glas našeg naroda, kada smo delili radosti i tuge kao braća. Nikola je bio i ostaće stub snage, čovek koji je stavljao druge ispred sebe, koji je pomagao, pomaže i pomagaće drugima, uvek štitio slabe, i gradio mostove tamo gde su drugi rušili. Sve ovo me ispunjava dubokim ogorčenjem, ali i odlučnošću da stanem uz njega, jer znam da je istina na njegovoj strani. Puna solidarnost i podrška bratu, prijatelju i saborcu!'', poručio je Đurić.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) podiglo je ranije danas optužni predlog protiv Selakovića, sekretarke Ministarstva kulture Slavice Jelače, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandra Ivanovića, a u vezi sa, kako je navedeno, nezakonitostima prilikom ukidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama "Generalštaba".

U saopštenju JTOK-a navedeno je da se osumnjičenima stavlja na teret da su izvršili dva krivična dela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave.

Autor: Pink.rs