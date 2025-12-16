SRPSKI NAROD IMA PRAVO DA POZOVE NA MIR, JER ZNA CENU RATA: Ministarka Stamenkovski poručila na godišnjicu Kolubarske bitke - Da nas više niko ne podeli

Državna ceremonija obeležavanja 111. godišnjice Kolubarske bitke u Prvom svetskom ratu održana je danas u Lazarevcu.

Ceremonija je počela polaganjem venaca u Spomen-hramu Svetog Dimitrija sa kosturnicom, a venac je položila i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, koja je istakla da ono što je srpskom narodu donelo pobedu tokom Kolubarske bitke, jeste moral i dodala da on predstavlja dušu srpskog naroda.

"U hramu Svetog Dimitrija, u kripti, sahranjene su kosti i pobeđenih i poraženih, i osvajača i neprijatelja i branioca otadžbine. Jedni pored drugih počivaju oni koji su u boj pošli sa različitim zadacima. Sličan primer je i na vojničkom groblju u Nišu, ali i na Gučevu", istakla je Đurđević Stamenkovski.

Prema njenim rečima, etika srpskog naroda, koja se "prenosila kao pesma i čuvala kao vatra", proističe iz zaveta, koji se čuva u svakoj kući.

"Ovo vas uče roditelji, baba na krilima, deda u zagrljaju. Čuveni pisac Antonije Đurić, kao svedok brojnih istorijskih zbivanja, zabeležio je reči upravo jedne majke, Zlate Grdeljević. Ona ispraća svoja četiri sina u rat i kaže im, moji sinovi, moji sokolovi, vidite da branite otadžbinu i slušajte svoje starešine, ali ne zaboravite majčin savet. Sa mrtvog ništa ne uzimajte, tuđe ne dirajte, ranjeniku mačije vojske pomozite da lakše preboli rane, kući se ne vraćajte pokunjena čela", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je ukazala da su o duši srpskog naroda najmanje Srbi pisali.

"O njenoj širini, o njenoj dubini govorili su brojni stranci. Čuveni japanski profesor medicine Ozava Takea, koji je poslovao u Crvenom krstu u Parizu, kazao je i priznao da je pomalo ljubomoran na srpski narod, jer kaže mi smo do Prvog svetskog rata, kao Japanci bili čuveni po plemenitosti i po praštanju, ali vi ste nas Srbi ovoga puta zasenili", navela je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da je Kolubarska bitka bila pobeda morala nad osvetom.

"A pred našim evropskim kontinentom ponovo se nadvijaju tamni oblaci ratnih vihora. Ako neki narod ima legitimno pravo da pozove na mir, to je srpski narod. Na četiri kontinenta rasuli smo naše kosti, izgubili milione ljudi. Ni danas u 21. veku mi ne možemo da se oporavimo zato što su nam kolevke bile krvave, zato što su nam jame bile pune grobova, zato što su čitave porodice izbrisane sa lica sveta", navela je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da srpski narod poziva sve na mir i, kako je rekla, poziva braću i prijatelje u čitavoj Evropi da sarađuju.

"Da razgovaramo, da se povezujemo, da se bolje razumemo, da ne dozvolimo da nam ikada više nišani idu jedni prema drugima. Zato što nema pobednika u ratu

i nema slavlja kada prebrojavamo žrtve jedne i druge strane. Mi ćemo našu slobodu uvek držati dovoljno čvrsto da nam je niko ne otrgne, ali molimo za razum i mir", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da bi srpski narod trebalo da se u 21. veku naoružava znanjem, pameću, veštinama, ljubavlju, da uči jedan od drugog i da se drži zajedno.

"Mi ćemo čuvati našu otadžbinu time što ćemo je voleti najviše na svetu. I to je dug koji imamo prema našim precima. To je dug prema Mišiću, Putniku, Stepi, kralju Aleksandru I čiča Peri. To je dug svakog od nas, prema našim dedovima, prema našim pradedovima, čukun dedovima, prema svakoj kapi krvi koja se nalazi u našim venama", zaključila je Đurđević Stamenkovski.

Vence su položili i članovi Srpske pravoslavne srpske, zamenica gradonačelnika Beograda Vesna Vidović, predsednik opštine Lazarevac Tomislav Rikanović, Ministarstvo odbrane i članovi Vojske Srbije, kao i izaslanici odbrane u Srbiji.

Ceremoniju je organizovao Odbor Vlade Srbije za negovanje tradicije, u saradnji sa opštinom Lazarevac.

Opštom ofanzivom austrougarske Balkanske vojske u Prvom svetskom ratu na srpske položaje 16. novembra 1914. godine, pre 111 godina, započela je Kolubarska bitka koja je završena mesec dana kasnije, velikom pobedom srpske vojske pod vođstvom Živojina Mišića.

Autor: Iva Besarabić