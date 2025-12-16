AKTUELNO

Uvrede i psovke na račun onih koji drugačije misle: Razlika je očigledna (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Nakon najavljene akcije blokadera "od vrata do vrata" građani su im poručili da ne dolaze, jer ih ne podržavaju, prenose mediji.

Mediji navode da se na društvenim mrežama pojavio niz komentara građana koji nisu oduševljeni:

"Jedva čekam! Kad vam očitam bukvicu neće vam biti dobro"; "Mnoga će im biti zalupljena ispred nosa"; "Može, neka pokucaju slobodno. Nadam se da će mi oprostiti što nemam štrukle da im ponudim"; "Očekujem da mi kažu jednu pozitivnu stvar koju su uradili za ovih godinu dana. Ne tražim puno. Štrukle nemam"; "Za blokadere će vrata biti zatvorena"; "Moja vrata su im zakatančena".

Za to vreme, od strane onih koji podržavaju blokadere, kako navode mediji, stigle su neviđene uvrede samo zato što neko drugačije misli.

"Ćuti, ku*vo", bio je samo jedan od niza sramnih komenara.

