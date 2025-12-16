Mali s predstavnicima javnih preduzeća: Sve službe moraju biti spremne za Expo 2027

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali razgovarao je sa predstavnicima javnih preduzeća Grada Beograda

Tema sastanka bila je koordinacija njihovog rada u okviru priprema za Međunarodnu specijalizovanu izložbu Ekspo 2027, poručivši da je neophodno da svi segmenti organizacije budu detaljno isplanirani i usklađeni.

Mali je istakao da predstoji veliki posao i velika odgovornost, s obzirom na to da će Ekspo 2027 biti najveći globalni događaj te godine. Prema njegovim rečima, sva gradska javna preduzeća moraju biti maksimalno angažovana u okviru svojih nadležnosti i imati dovoljno kapaciteta da odgovore na zahteve koje organizacija ovakve manifestacije donosi.

Naglasio je da do početka izložbe ima još oko godinu i po dana, tokom kojih će se, pored intenzivnih radova na lokaciji u Surčinu, sprovoditi i brojne organizacione i tehničke pripreme kako bi sve službe bile potpuno spremne.

Mali je ocenio da je Ekspo 2027 razvojna šansa za Srbiju i prilika da se svetu pokaže napredak zemlje, izrazivši ponos što će Beograd biti domaćin ove prestižne međunarodne manifestacije.

Specijalizovana izložba Ekspo biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Autor: D.Bošković