HRVATI OPSEDNUTI VUČIĆEM: Dostigli vrhunac bizarnosti - Sada im i pohvala smeta (VIDEO)

Hrvati su po ko zna koji put pokazali da su opsednuti predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ali su svojim najnovijim potezom dostigli vrhunac bizarnosti.

Naime, njima sada smeta i što ih je Vučić pohvalio i čestitao im na kupovini najboljeg tenka na svetu, pa su, verovali ili ne, zakukali kako "on to čini jer može da ih uništi".

Hrvatski voditelj Filip Pravnić sa Telegram.hr istakao je kako nije uobičajeno da predsednik Srbije hvali Hrvatski, a onda i hrvatsku vojsku, pa je taj Vučićev potez, očigledno video kao "ztadnju nameru". Svog gosta, vojnog analitičara Gorana Redžepovića, pitao je kako tumači izjavu lidera Srbije u kojoj hvali hrvatsku kupovinu tenka "Leopard".

- Tu izjavu predsednika Vučića treba uzeti sa velikom rezervom i, normalno, bez imalo iskrenosti u svemu tome. Ja bih rekao da to više sadrži cinizam... Hrvatska je dve trećine svoje nabavke usmerila prema nabavci jednog oružja nauštrb ostalog dela oružanih stana i kopnene vojske - rekao je Redžepović koji očigledno ne može da razume da predsednik Srbije, poput nekih drugih, ima loše namere kada nekog pohvali i iskaže iskrenu podršku.

Redžepović je potom komentarisao napredak Srbije kada je u pitanju vojska.

- Vučić je zapravo poručio: "Samo vi kupujte tenkove, mi razvijamo ono što mi smatramo da je dobro". Zbog čega je on to naglasio da oni razvijaju svoje? Zato što oni imaju svoj koncept razvoja vojske koji prati trendove koji su proizašli iz rata u Ukrajini - istakao je hrvatski analitičar i još jednom pokušao da Vučićeve rečenice izokrene u smeru raspirivanja mržnje na relaciji Srbija-Hrvatska.

Redžepović je to učinio na najsramniji način, očigledno opsednut predsednikom naše zemlje.

- Vučić kaže: "Vi kupujete najbolje tenkove, ali mi razvijamo nešto što može da uništi te tenkove". To tako treba čitati - zaključio Goran Redežpović.

Autor: Iva Besarabić