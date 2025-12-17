'KAD BLOKADERI POBEDE, SRBIJA GUBI' Odjeknula udarna poruka Ane Brnabić (VIDEO)

Predsednica Skupštine Ana Brnabić poručila je da svaka pobeda blokadera znači da je Srbija nešto izgubila.

- Pobede kad spreče decu da idu u škole. Pobede kad studenti ne mogu da studiraju. Pobede kad oteraju investitora. Pobede kad ugase neko radno mesto. Pobede kad neko kritikuje Srbiju. Kad oni pobeđuju, Srbija gubi. Zato ćemo se, uz predsednika Aleksandra Vučića, boriti još jače za našu Srbiju! - napisala je Brnabićeva na Iksu.

Brnabićeva je prethodno priznala je da joj se plače zbog činjenice da je Srbija zbog blokadera ostala bez investicije vredne 750 miliona evra.

- Kada vidim ovo, meni se stvarno plače. Na stranu to što je ovaj slučaj najbolje pokazao da svaka pobeda blokadera znači da je Srbija nešto izgubila. Ovog puta je Srbija izgubila preko milijardu evra. Ali nije reč samo o novcu, to su i radna mesta, imidž. Ovo nije jedna investicija, ovo će da povuče mnogo investicija koje su mogle da dođu, a sada neće. Ovo nema veze sa Generalštabom, ovo je blokada Srbije. Nije Vučić srušio Generalštab, već NATO, a imate blokadere koji primaju nagrade od zemalja koje su srušile Generalštab. To nije normalno - rekla je Brnabićeva.

