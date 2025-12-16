SVAKA POBEDA BLOKADERA ZNAČI DA JE SRBIJA NEŠTO IZGUBILA Brnabić: Mi nastavljamo da gradimo a oni neka nastave da ruše - dve fundamentalno različite politike

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na mreži Iks prokomentarisala je likovanje blokadera zbog Generalštaba.

- Gledam kako se blokaderi raduju svojoj „pobedi“ oko Generalštaba. Pa da vidimo šta ta pobeda znači za Srbiju:

- Da li imamo Generalštab? Nemamo, uništio ga NATO u bombardovanju pre 26 godina. Da ironija bude veća, danas od tih što su Srbiju bombardovali, a Generalštab uništili, primaju nagrade za borbu za Generalštab.

- Да ли имамо Генералштаб? Немамо, уништио га НАТО у бомбардовању пре 26 година. Да иронија буде већа, данас од тих што су Србију бомбардовали, а Генералштаб уништили,… — Ana Brnabic (@anabrnabic) 16. децембар 2025.

- Da li imamo investiciju od preko 700 miliona evra? Nemamo.

- Da li imamo neko novo radno mesto? Nemamo.

- Da li imamo neki novi prihod za državnu kasu odakle se plaćaju penzije, plate za javni sektor, finansiraju škole i bolnice? Nemamo.

- Da li imamo Muzej žrtava NATO agresije? Nemamo, nije im bio važan.

- Da li je Srbija bilo šta dobila ovom "pobedom"? Ne. Dobila je Albanija. Oni su za ovog investitora prostrli crveni tepih i verovatno će i tih 700 miliona evra završiti tamo. Dakle - Srbija nije dobila ništa, blokaderi slave pobedu.

Kako je istakla, to je sve što treba da znati o vrednostima i politici blokadera, a to je da svaka njihova pobeda znači da je Srbija nešto izgubila.

- Srećni su samo kad oteraju investitore, spreče otvaranje novih radnih mesta, uspore Srbiju ili makar na kratko zaustave njen razvoj u bilo kom segmentu. Mi ćemo nastaviti da se borimo i da gradimo, uz Aleksandra Vučića, a oni neka nastave da ruše. Dve fundamentalno različite politike.

