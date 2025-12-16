AKTUELNO

Politika

SVAKA POBEDA BLOKADERA ZNAČI DA JE SRBIJA NEŠTO IZGUBILA Brnabić: Mi nastavljamo da gradimo a oni neka nastave da ruše - dve fundamentalno različite politike

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na mreži Iks prokomentarisala je likovanje blokadera zbog Generalštaba.

- Gledam kako se blokaderi raduju svojoj „pobedi“ oko Generalštaba. Pa da vidimo šta ta pobeda znači za Srbiju:

- Da li imamo Generalštab? Nemamo, uništio ga NATO u bombardovanju pre 26 godina. Da ironija bude veća, danas od tih što su Srbiju bombardovali, a Generalštab uništili, primaju nagrade za borbu za Generalštab.

- Da li imamo investiciju od preko 700 miliona evra? Nemamo.

- Da li imamo neko novo radno mesto? Nemamo.

- Da li imamo neki novi prihod za državnu kasu odakle se plaćaju penzije, plate za javni sektor, finansiraju škole i bolnice? Nemamo.

- Da li imamo Muzej žrtava NATO agresije? Nemamo, nije im bio važan.

- Da li je Srbija bilo šta dobila ovom "pobedom"? Ne. Dobila je Albanija. Oni su za ovog investitora prostrli crveni tepih i verovatno će i tih 700 miliona evra završiti tamo. Dakle - Srbija nije dobila ništa, blokaderi slave pobedu.

Kako je istakla, to je sve što treba da znati o vrednostima i politici blokadera, a to je da svaka njihova pobeda znači da je Srbija nešto izgubila.

- Srećni su samo kad oteraju investitore, spreče otvaranje novih radnih mesta, uspore Srbiju ili makar na kratko zaustave njen razvoj u bilo kom segmentu. Mi ćemo nastaviti da se borimo i da gradimo, uz Aleksandra Vučića, a oni neka nastave da ruše. Dve fundamentalno različite politike.

Autor: Dalibor Stankov

#Ana Brnabić

#Generalštab

#Politika

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

'SRBIJA JE UVAŽENA I POŠTOVANA' Brnabić: Ovo je dobar dan za evropske integracije Srbije

Politika

'NASILJE JE JEDINA POLITIKA CELOKUPNE ĐILASOVE OPOZICIJE' Brnabić: Studente u blokadi su tako epohalno i maestralno iskoristili i zloupotrebili

Politika

BRNABIĆ REAGOVALA NA SVE ĐILASOVE LAŽI 'Nađeni su zvučni topovi! Ispravka vodeni.... '

Politika

'NEMOĆ I OČAJ BLOKADERA' Brnabić o lažima da će Vučić odložiti povećanje penzija - Kad ne možete da ga pobedite, izmišljate laži (FOTO)

Politika

'OVO JE DANAS POTPUNO DRUGAČIJI GRAD, PONOSNA SAM' Ana Brnabić o NTP Niš (FOTO)

Politika

'ONI OČEKIVANO PONOVO LAGALI' Brnabić razmontirala blokadere: Vučić je u Nišu uradio sve što su rekli da neće smeti da uradi! I na svim mestima ga lju