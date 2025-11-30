'NEMOĆ I OČAJ BLOKADERA' Brnabić o lažima da će Vučić odložiti povećanje penzija - Kad ne možete da ga pobedite, izmišljate laži (FOTO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na sramne navode blokadera da će predsednik Vučić odložiti povećanje penzija.

- Nemoć i očaj blokadera, pored međusobnih obračuna (sada i fizičkih), postaju očigledni i po stepenu laži koje šire. Ova laž koju danas pokušavaju da naprave viralnom na mrežama to najbolje pokazuje. Penzije će, naravno, biti isplaćene na vreme, a već početkom januara penzioneri će dobiti uvećane decembarske penzije. Borba koju @avucic vodi za dalji rast penzija, ogleda se i u budžetu koji ćemo sledeće nedelje usvojiti u Skupštini, a koji nas vodi ka tome da prosečna penzija u Srbiji, 2027. godine bude 650 evra. Kad ne možete da ga pobedite, izmišljate laži. - poručila je Brnabić.

Autor: D.Bošković