'OVO JE BLOKADA SRBIJE I BORBA PROTIV VUČIĆA!' Brnabić: Da nije tako, ne bi blokaderi primali nagrade za 'odbranu Generalštaba' od onih koji su ga srušili!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da situacija oko Generalštaba zapravo nema veze sa Generalštabom, već je u pitanju blokada Srbije i borba protiv predsednika Aleksandra Vučića.

Da nije tako, istakla je Brnabić, blokaderi ne bi primali nagrade za "odbranu Generalštaba" od onih koji su ga srušili.

- Nema ovo veze sa Generalštabom, ovo je blokada Srbije. Da to ima veze sa Generalštabom, oni ne bi primali nagrade od ljudi koji su uništili Generalštab. Nije Aleksandar Vučić srušio Generalštab, Generalštab je srušio NATO. A vi onda imate da blokaderi primaju nagrade od istih tih zemalja koje su srušile taj Generalštab, primaju nagradu za to što se bore da sačuvaju Generalštab. Pa jeste vi, bre, svi normalni? - upitala je predsednica Skupštine i dodala:

- Vi mislite da srpski narod to ne vidi? Ni vas da dajete nagradu ovima što "brane" Generalštab a vi ste ga srušili, ni vas što primate tu nagradu od ovih koji su srušili Generalštab za to što branite Generalštab. Vi zaista mislite da to srpski narod ne vidi? Nagradu što brane ruševinu primaju od ovih koji su srušili. I na sve to i jedni i drugi se u stvari bore protiv Aleksandra Vučića i direktno se bore protiv Srbije.

