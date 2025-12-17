AKTUELNO

Politika

Skupština opštine Trstenik apsolutnom većinom usvojila Budžet za 2026. godinu

Skupština opštine Trstenik na današnjoj sednici sa apsolutnom većinom usvojila je Odluku o budžetu Opštine Trstenik za 2026. godinu.

Budžet Opštine Trstenik za 2026. godinu iznosi oko 2 milijarde dinara i predstavlja razvojni, socijalno odgovoran i investicioni budžet i predstavlja pažljivo planirane realne i prihode i rashode. Ovo je istorijski visok budžet za Opštinu Trstenik.

Sednica je počela nakon intoniranja Himne Republike Srbije "Bože pravde" i istom je predsedavao Mario Spasić, predsednik Skupštine opštine Trstenik.

