20 godina PUPS-a u znaku borbe za dve ključne inicijative! Krkobabić: Socijalna - garantovana penzija i 13. penzija prioriteti PUPS-a

Imperativ partijske mreže PUPS-a, koju čini 140 gradskih i opštinskih odbora, je da spremno dočeka predstojeće lokalne i republičke izbore, poručio je Milan Krkobabić, lider PUPS-a, danas na sednici Glavnog odbora PUPS-Solidarnost i pravda, na kojoj je obeleženo 20 godina od osnivanja partije.

I istakao:

„Pravednija raspodela narodnih para je upravo temelj da zažive ključne inicijative PUPS-a, kao posebni instituti nove socijalne politike.

To su pre svega:

Socijalna – garantovana penzija, narodna nadoknada, za sve one koji nisu u penziji i nikada neće biti, a imaju više od 65 godina, u iznosu ne manjem od 150 evra poput zemalja u okruženju, sa posebnim zalaganjem da prednost imaju žene na selu.

Kao i trinaesta penzija namenjena najugroženijim penzionerima, pri čemu mora tačno da se zna kome, koliko i kada se isplaćuje“.

Sednici su prisustvovali čanovi glavnog odbora iz svih 140 gradskih i opštinskih odbora PUPS-a, članovi predsedništva i izvršnog odbora, kao i predstavnici statutarne komisije i nadzornog odbora.

