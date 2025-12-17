AKTUELNO

Politika

STIGLI REZULTATI PONOVLJENIH IZBORA U JARKOVCU: SNS uvećao prednost za 20 odsto, blokaderi izgubili 10 odsto glasova!

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Na ponovljenom glasanju u Jarkovcu Srpska napredna stranka ostvarila je dramatičan rast podrške, dok su blokaderi zabeležili pad od 10 odsto.

Glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine Sečanj, održanim 30. novembra, na biračkom mestu broj osam u Domu penzionera u naselju Jarkovac, ponovljeno je danas.

Srpska napredna stranka (SNS) dramatično je uvećala prednost – dobili su 20 posto više glasova u odnosu na prethodno glasanje, dok su blokaderi zabeležili pad od 10 posto.

Rezultati ponovljenog glasanja (biračko mesto broj 8)

Rezultati ponovljenog glasanja na biračkom mestu broj 8 pokazuju da je izlaznost bila 397 birača. Od toga je 4 listića proglašeno nevažećim, dok je važećih bilo 393. Najviše glasova osvojila je Srpska napredna stranka (SNS) – 315. Socijalistička partija Srbije (SPS) dobila je 7 glasova, Grupa građana Baćina nije osvojila nijedan glas, lista „Blokaderi“ dobila je 59, dok je Srpska radikalna stranka (SRS) osvojila 12 glasova.

Za poređenje, na istom biračkom mestu 30. novembra izlaznost je bila 401 birač. Tada je 10 listića bilo nevažećih, a važećih 391. SNS je osvojio 273 glasova, SPS 16, GG Baćina 13, „Blokaderi“ 64, dok je SRS tada imao 25 glasova.

Autor: Dalibor Stankov

#Biračko mesto

#Glasanje

#Izbori

#Političke stranke

#SNS

#SPS

#SRS

#blokaderi

#gg baćina

#izlaznost

#nevažeći listići

#rezultati izbora

#važeći listići

POVEZANE VESTI

Politika

OBJAVLJENI PRELIMINARNI REZULTATI IZBORA U MIONICI I NEGOTINU: Ubedljiva pobeda SNS, poništeno glasanje na jednom biračkom mestu u Sečnju

Politika

PONOVO POTPUNA DOMINACIJA SRPSKE NAPREDNE STRANKE NA IZBORIMA ZA MESNE ZAJEDNICE! Sa preko 50 odsto izlaznosti, SNS ostavila sve mandate!

Svet

PRVI REZULTATI IZBORA U MOLDAVIJI: Obrađeno 40 odsto glasova

Politika

VUČIĆ I SNS BLIZU APSOLUTNE VEĆINE SA 48,2 ODSTO: Najnovije mesečno istraživanje agencije Ipsos, evo koliko njih pomene takozvanu 'studentsku listu'

Politika

Objavljeni rezultati izbora na KiM: Samoopredeljenje 40,83 odsto, Srpska lista 4,43 odsto glasova

Politika

RIK: SNS u Kosjeriću osvojila 50,16 odsto glasova, Ujedinjeni za Kosjerić 47,62 odsto