STIGLI REZULTATI PONOVLJENIH IZBORA U JARKOVCU: SNS uvećao prednost za 20 odsto, blokaderi izgubili 10 odsto glasova!

Na ponovljenom glasanju u Jarkovcu Srpska napredna stranka ostvarila je dramatičan rast podrške, dok su blokaderi zabeležili pad od 10 odsto.

Glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine Sečanj, održanim 30. novembra, na biračkom mestu broj osam u Domu penzionera u naselju Jarkovac, ponovljeno je danas.

Srpska napredna stranka (SNS) dramatično je uvećala prednost – dobili su 20 posto više glasova u odnosu na prethodno glasanje, dok su blokaderi zabeležili pad od 10 posto.

Rezultati ponovljenog glasanja (biračko mesto broj 8)

Rezultati ponovljenog glasanja na biračkom mestu broj 8 pokazuju da je izlaznost bila 397 birača. Od toga je 4 listića proglašeno nevažećim, dok je važećih bilo 393. Najviše glasova osvojila je Srpska napredna stranka (SNS) – 315. Socijalistička partija Srbije (SPS) dobila je 7 glasova, Grupa građana Baćina nije osvojila nijedan glas, lista „Blokaderi“ dobila je 59, dok je Srpska radikalna stranka (SRS) osvojila 12 glasova.

Za poređenje, na istom biračkom mestu 30. novembra izlaznost je bila 401 birač. Tada je 10 listića bilo nevažećih, a važećih 391. SNS je osvojio 273 glasova, SPS 16, GG Baćina 13, „Blokaderi“ 64, dok je SRS tada imao 25 glasova.

Autor: Dalibor Stankov