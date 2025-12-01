OBJAVLJENI PRELIMINARNI REZULTATI IZBORA U MIONICI I NEGOTINU: Ubedljiva pobeda SNS, poništeno glasanje na jednom biračkom mestu u Sečnju

Na lokalnim izborima u Sečnju, Mionici i Negotinu pobedile su liste koje je predvodila Srpska napredna stranka.

Glasanje su obeležili visoka izlaznost i verbalni i nekoliko incidenata. Zbog narušavanja javnog reda i mira, reagovala je i policija. Preliminarni rezultati objavljeni su u Mionici i Negotinu, a opštinska izborna komisija poništila je glasanje na jednom biračkom mestu u Sečnju.

Izbori za odbornike skupština opština održani su u Sečnju, Mionici i Negotinu. U Sečnju je poništeno glasanje na jednom izbornom mestu, dok su opštinske izborne komisije u Mionici i Negotinu objavile preliminarne rezultate.

Opštinska izborna komisija u Sečnju poništila je izbore na jednom biračkom mestu. Kako javlja RTS, reč je biračkom mestu broj 7 u selu Jerkovac, na kojem je upisano 577 birača. Izbori su poništeni zato što nedostaje četvrta strana zapisnika biračkog odbora.

Kako je tekao jučerašnji izborni dan možete pročitati klikom ovde

Sa preostalih 16 biračkih mesta stigli su sledeći rezultati – lista "Aleksandar Vučić - najbolje za Sečanj" osvojila je oko 59 odsto glasova, odnosno za njih je glasalo 3.777 birača; lista "Glas mladih koji menja Sečanj" je osvojila oko 32,7 odsto, odnosno 2.092 birača; treća lista koja je prešla cenzus je Socijalistička partija Srbije koja je imala 280 glasova, odnosno 4,1 odsto.

Od ukupno 10.226 birača, izašlo je 6.569 ili 67,84 odsto. Ako bi se mandati delili na osnovu ovog rezultata, lista "Aleksandar Vučić - najbolje za Sečanj" imala bi 14 mandata, "Glas mladih koji menja Sečanj" osam, a SPS jedan mandat.

Bilo je prijava o nepravilnostima, a osim na biračkom mestu u Jerkovcu, nisu zaključili da treba ponavljati izbore. O incidentima van biračkih mesta obaveštena je policija.

Objavljeni preliminarni rezultati izbora u Mionici

Noć je u Mionici protekla mirno nakon celodnevnih tenzija između dve suprotstavljene grupe građana koje su počele da se razilaze oko 23 časa, nakon što su im se obratili predstavnici političkih stranaka i nosioci lista, javlja dopisnik RTS-a.

Opštinska izborna komisija (OIK) u Mionici objavila je danas preliminarne rezultate izbora za odbornike Skupštine opštine Mionica, održanih u nedelju, a prema objavljenim rezultatima izborna lista "Aleksandar Vučić - Najbolje za Mionicu" osvojila je 52,09 odsto glasova, odnosno 22 odbornička mandata.

Izborna lista "Ujedinjeni za Mionicu" osvojila je 38,93 odsto glasova, odnosno 16 mandata, a Socijaldemokratska partija Marko Zeman osvojila je 3,68 odsto glasova, odnosno jedan mandat.

Prema preliminarnim rezultatima objavljenim na sajtu Republičke izborne komisije (RIK), lista "BUNT Prava Srbija - Dušan Marković" osvojila je 0,8 odsto glasova, lista "Obraz i znanje protiv korupcije i kriminala Milan Gavrilović - Ćićovan" 1,3 odsto glasova, a lista Za spas i obnovu Mioničkih sela - Radovan Rade Marković - Mirko Jović 1,18 odsto glasova.

Preliminarni rezultati su objavljeni na osnovu obrađenih rezultata na svih 38 biračkih mesta. U birački spisak upisano je 10.640 birača, a na izbore je izašao 7.981 birač, odnosno 75 odsto upisanih birača.

Tokom izbornog dana došlo je do fizičkog obračuna u jednoj kafani u selu Rajković gde je intervenisala policija. Predstavnici izborne komisije rekli su da taj incident nije uticao na izborni proces, pošto se biračko mesto u tom selu nalazi u osnovnoj školi, a ne u kafani.

U Negotinu u lokalni parlament ušle dve liste

U Negotinu, pobedila je lista "Aleksandar Vučić - najbolje za Negotin" sa 69,29 odsto glasova. Lista "Ujedinjeni za Negotin" osvojila je 26,76 odsto glasova. Za pobedničku listu glasalo je 11.534 birača, dok je listu "Ujedinjeni za Negotin" podržalo 2.455 birača.

Izlaznost je bila nešto viša od 48 odsto. Iz opštinske izborne komisije su tokom čitavog dana govorili da nije bilo neregularnosti na biračkim mestima.

Lista "Ujedinjeni za Negotin" je na konferenciji za medije navela da su prikupili dokaze o kupovini glasova i paralelnim biračkim spiskovima.

Ukoliko bi se prema preliminarnim rezultatima podelili mandati, lista "Aleksandar Vučić - najbolje za Negotin" dobila bi 33 odbornička mesta, dok bi listi "Ujedinjeni za Negotin" bilo dodeljeno 12 mandata.

Ispod cenzusa ostale su liste "Evropa i mladi za naš Negotin" i "Srpski liberali za zeleni Negotin".

Autor: D.Bošković