HLADAN TUŠ ZA ĐILASA: NAPAO VUČIĆA, NEMAČKI NOVINAR GA POKOPAO 'Crna Gora ne ide nigde, bar ne u EU, videćete'

Nemački novinar Mihael Martens, poznat po kritičkim stavovima prema vlastima u Srbiji, ovoga puta reagovao je na istup Dragana Đilasa o ulasku Crne Gore u Evropsku uniju i jasno osporio njegove navode.

Nemački novinar Frankfurter algemajne cajtunga (FAZ), Mihael Martens, inače kritički nastrojen prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, reagovao je na izjavu Dragana Đilasa, lidera Stranke slobode i pravde (SSP), o evropskom putu Crne Gore.

Point taken, ali: Crna Gora ne ide nigde. Bar ne u EU. Videćete. https://t.co/Weig8Mpwj2 — Michael Martens (@Andric1961) 17. децембар 2025.

Đilas je pokušao da predstavi Crnu Goru kao zemlju koja će uskoro postati članica Evropske unije, dok Srbija, kako je naveo, ostaje van tog procesa.

Međutim, Martens je na društvenim mrežama jasno osporio ove tvrdnje. Njegov komentar, koji je izazvao veliku pažnju, glasio je: „Crna Gora ne ide nigde. Bar ne u EU. Videćete.“

Ova izjava nemačkog novinara, koji je često kritičan prema srpskim vlastima, sada je usmerena direktno na opozicionog lidera Đilasa, čime je dodatno zakomplikovala narativ koji je SSP pokušao da plasira.

Martensov komentar prenose brojni mediji, a u fokusu je poruka da Crna Gora, uprkos optimističnim najavama, nije blizu članstva u Evropskoj uniji.

