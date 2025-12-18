NEISTINAMA U ODBRANI ZAGORKE DOLOVAC Stamenković izneo netačne tvrdnje o njenom odsustvu

Predsednik Visokog saveta tužilaštva, Branko Stamenković, izjavio je u emisiji "Intervju" da se vrhovna javna tužiteljka, Zagorka Dolovac, nije pojavila na sednici odbora za pravosuđe, jer se u tom momentu nalazila na sastanku u Hagu.

Međutim, ono što je čitava srpska javnost imala priliku da vidi jeste da se tog dana Zagorka Dolovac nalazila u Srbiji i da je tek sutradan otišla u Hag. U prilog tome govori i činjenica da je u Hag otputovala zajedno sa Miljkom Radisavljevićem, koji je dan pre puta došao na sednicu odbora za pravosuđe kao njena zamena. Što jasno ukazuje na to da je predsednik Visokog saveta tužilaštva, Branko Stamenković, otvoreno izrekao neistinu u emisiji pred desetine hiljada gledalaca.

Sednica Odbora za pravosuđe, koju je početkom decembra sazvao predsednik Odbora i narodni poslanik, Uglješa Mrdić, održana je nakon pet godina i to bez prisustva Zagorke Dolovac. Na sednici gde se razmatrao petogodišnji izveštaj Vrhovnog tužilaštva, umesto Dolovac, pojavilo se troje tužilaca, Miljko Radisavljević, Tamara Mirović i Zorica Stojšić. Oni su na početku sednice, koja je uživo prenošena na medijima, izjavili da je poziv vrhovnoj tužiteljki stigao prekasno i da nije imala vremena da se spremi.

Uprkos tome, sutradan je vrlo spremna, bez znanja i odobrenja Ministarstva pravde, Ministarstva spoljnjih poslova i Vlade Srbije, otputovala u Hag, navodno kako je kasnije saopšteno sa sajtu Vrhovnog tužilaštva, u Jurodžast, gde je takođe mimo protokola, potpisala niz sporazuma.

Svi ovi podaci ukazuju da je predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković u televizijskom nastupu izneo neistinu, što otvara pitanje do koje mere je spreman da ide u zaštiti vrhovne javne tužiteljke.

Autor: A.A.