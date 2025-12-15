'TUŽILAŠTVO MORA DA SE VRATI POD KONTROLU DRŽAVE' Uglješa Mrdić za Pink: Zagorka Dolovac KRŠI USTAV, pa ide po Hagu i otvoreno se žali strancima na sopstvenu državu (VIDEO)

Odbor Skupštine Srbije za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije usvojio petogodišnji izveštaj Vrhovnog javnog tužilaštva. Sednici nije prisustvovala Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac, a kako ističe Uglješa Mrdić, time je počeo postupak za njeno razrešenje sa te funkcije u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić, smatra da se tužilaštvo u Srbiji mora vratiti pod kontrolu države.

- Dobili smo još jednu u nizu potvrda da Zagorka Dolovac ne radi dobro svoj posao. U tužilaštvu je trenutno jedna haotična situacija i to se mora menjati. Nije ovde reč o bilo kakvim ličnim obračunima, već o tome da želimo tužilaštvo da vratimo pod kontrolu države. Deo tužilaštva se oteo i otuđio od Srbije i tu imamo jednu veoma lošu situaciju, a najodgovornija za to je upravo Zagorka Dolovac - rekao je Mrdić i dodao:

- Ja se zalažem da mi na sednici Skupštine Srbije raspravljamo o radu tužilaštva kao što smo to radili na sednici Odbora za pravosuđe. Ova borba ne zavisi samo od mene, ali je bitno da smo načeli celu priču i da je ona shvatila da nije više nedodirljiva i da je država jača od nje, kao što treba da bude jača od svakoga od nas - rekao je Mrdić.

Mrdić dodaje da se Zagorka Dolovac ne pojavljuje nigde kada treba nešto da objasni, ali zato ide i žali se strancima na predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti u Srbiji.

- Videli ste informacije o sastanku Zagorke Dolovac sa pripadnicima britanske ambasade, gde je kritikovala predsednika Srbije, ministra pravde i meni. Znači ona ide po Hagu i otvoreno se žali strancima na svoju državu i predstavnike izvršne vlasti - dodao je Mrdić.

Mrdić ističe da postoji cela mreža ljudi koji uz pomoć stranih centara moći žele da Srbijom vlada jednoumlje i da oni gospodare.

- Videli smo da je tužilaštvo počelo da preti i pojedinim redakcija, samo iz razloga što želi jednoumlje. Napravili su celu mrežu, deo tužilaštva, sudstva, blokadera, opozicije i njihovih medija žele da gospodare Srbije. Naravno oni u svemu tome imaju podršku određenih centara moći iz Zagreba, Podgorice, Sarajeva i Priištine, kao i pojedinih zemalja na zapadu. To je taj takozvani antisrpski front - rekao je Mrdić i dodao:

- Očekivali smo da se Dolovac pojavi u Skupštini, međutim, ona nije imala vremenda do dođe, ali je zato imala vremena sutradan da ode u Hag i žali se na Srbiju i funkcionere Eurojusta vuče po hodnicima da potpiše određenu deklaraciju, a posle je Vrhovno tužilaštvo objavilo da je potpisan sporazum. Inače, svako potpisivanje sporazuma ne može da prođe bez odobrenja Vlade Srbije - rekao je Mrdić.

Mrdić dodaje da će danas održati konferenciju za novinare i ekskluzivno saopštiti nove informacije od javnog značaja za sve građane Srbije.

Autor: Iva Besarabić