Do kraja 2026. ugovor o slobodnoj trgovini sa Gruzijom! Vučić nakon sastanka sa Kavelašvilijem: Ovo je istorijska poseta, prva posle 30 godina

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji od 17. do 19. decembra 2025. godine.

Odmah na početku obraćanja, a nakon sastanka sa gruzijskim kolegom, predsednik Vučić je poručio kako su odnosi dve zemlje bolji nego ikad, a potom je otkrio da će naša zemlja uskoro dobiti ambasadu u Tbilisiju.

- Prvi put u istoriji imamo priliku da ugostimo predsednika Gruzije! Srećan sam i počastvovan! Ovde svi vole Gruziju, rekao je Vučić dodavši da su danas razgovarali o geopolitičkoj situaciji u svetu, zatim u regionu Kavkaza, našem regionu...

- Zahvalan sam što Gruzija poštuje Povelju UN, teritorijalni integritet Srbije kao i mi teritorijalni integritet Gruzije, i to će tako i biti, rekao je Vučić dodavši da male i zemlje srednje veličine treba toga da se tvrdoglavo drže - poštovanja međunarodnog prava i da nam je tu jedini spas.

Vučić je kazao i da 22. decembra imamo Mešoviti komitet a da bi Sporaztum o slobodnoj trgovini mogli da zaključimo do kraja sledeće godine jer su to ozbiljni razgovori, a da mnogo proizvoda možemo da dobijemo povoljnije iz Gruzije.

- Razgovaralo se i o industriji, IT sektoru, veštačkoj inteligenciji a kako naši odnosi budu jačali biće tu razgovora i o vojnoj industriji rekao je Vučić i naglasio: Gruzija uvek može da računa na srpski glas a verujem i Srbija na gruzijski!

Vučić je rekao da je ovo istorijaska poseta posle 3o godina naših međusobnih odnosa.

Predsednik Srbije se zahvalio na poseti, poželeo dobrodošlicu predsedniku i poručio mu da se ovde oseća kao kod kuće.

Konkretizacija saradnje

Vučić je pomenuo i konkretizaciju emocija i saradnje u vidu otvaranja naše ambasade u Tbilisiju. Ta konkretizacija je počela uspostavljanjem direktne avio-linije Beograd - Tbilisi, a ta veza je preduslov svega.

Predsednik Kavelašvili se zahvalio na toploj dobrodošlici, naglasivši potrebu saradnje između naših zemalja i naroda, s posebnim osvrtom na činjenicu da je reč o dva pravoslavna naroda.

Predsednik Vučić dočekao je Kavelašvilija ispred Palate Srbija, uz najviše državne počasti.

Autor: S.M.