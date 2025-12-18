VJT u Beogradu apelovalo na prijavljene tužioce da ne zloupotrebljavaju funkcije dok su provere u toku

Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju ispitivanja navoda krivične prijave koju je podneo narodni poslanik U.M. protiv četiri javna tužioca Z.D, B.S, I.S.P. i LJ.A. zbog krivičnog dela Kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamenika iz člana 360 Krivičnog zakonika.

Trećem OJT u Beogradu, pored ostalog, naloženo je da bez odlaganja na uvid dostavi spise predmeta tog tužilšatva, a koji je predmet krivične prijave.

Ukoliko se predmet ne nalazi u tom tužilaštvu, potrebno je da ga što hitnije pribavi od lica ili državnog organa kod koga se nalazi i da ga dostavi Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Od glavnog javnog tužioca Trećeg OJT u Beogradu I.S.P. zatraženo je da dostavi pisano izjašnjenje na okolnost postupanja u navedenom predmetu, posebno na okolnost kako je zasnovana mesna nadležnost Trećeg OJT u Beogradu - odnosno na osnovu kojih dokaza je kao mesto izvršenja krivičnog dela opredeljen Aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu.

Takođe je potrebno da se izjasni zbog čega je za postupanje u navedenom predmetu određen javni tužilac LJ.A. i ko je prema rasporedu dežurstava bio dežurni javni tužilac u Trećem OJT u Beogradu 29. maja 2024. godine.

Glavni javni tužilac Trećeg OJT u Beogradu treba da se izjasni i na osnovu čega je procenjeno da rečenica koja se navodi u sporazumu "Zar ste Vi još uvek živi?" predstavlja ozbiljnu pretnju u smislu radnje izvršenja krivičnog dela Ugrožavanje sigurnosti iz čl. 138. Krivičnog zakonika.

Zatim, na koji način je određena vrsta i odmerena visina krivične sankcije prema S.Ž, licu koje je u tom predmetu bilo prijavljeno za izvršenje krivičnog dela Ugrožavanje sigurnosti na štetu Vrhovnog javnog tužioca Z.D, a naročito zbog čega je postupajući javni tužilac LJ.A. primio primerak presude namenjen oštećenoj Z.D.

Više javno tužilaštvo u Beogradu će u cilju provere navoda krivične prijave, u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti, preduzeti i druge radnje, kako bi se što preciznije razjasnile sve okolnosti prijavljenog događaja.

Takođe, Više javno tužilaštvo u Beogradu apeluje na prijavljena lica da ne koriste svoje visoke javnotužilačke funkcije za komentarisanje navoda krivične prijave do odluke nadležnog javnog tužilaštva koja će uslediti nakon što se izvrše sve neophone provere.

Svako dalje oglašavanje u javnosti prijavljenih lica, pre donošenja javnotužilačke odluke o daljem postupanju, smatraće se nedozvoljenim pritiskom na samostalnost u radu postupajućeg javnog tužioca, što može implicirati i disciplinsku odgovornost.

