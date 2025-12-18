Mrdić: Pozivam Vladu Srbije da po ugledu na Severnu Makedoniju koja je smenila njihovog državnog tužioca, razreši odmah Zagorku Dolovac

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić opzvao je Vladu Srbije da, kao što je to uradila pre nekoliko dana Vlada Severne Makedonije sa tužiocem Ljupčom Kocevskim, usvoji predlog o razrešenju vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac i uputi ga Narodnoj skupštini.

- Pre dva dana, pred početak sednice parlamenta na kojoj je trebalo da bude razrešen, makedonski državni tužilac Kocevski je podneo ostavku. Kao što Zagorka Dolovac ovde napada svoju državu, radi protiv interesa naroda i bavi se politikom tako je makedonski državni tužilac Kocevski odluku Vlade Severne Makedonije nazvao ”političkom odlukom”. Vlada Severne Makedinije podnela je predlog za razrešenje tamošnjeg državnog tužioca iako je to procedura suprotna makedonskom Zakonu o javnom tužilaštvu. Vlada u Skoplju je saopštila da je predlažila Sobranju da smeni Kocevskog „zbog većih profesionalnih grešaka učinjenih u upravljanju javnim tužilaštvom, koje dovode do poremećaja efikasnosti i funkcionalnosti Javnog tužilaštva”. Razlog za incijativu za smenu je „neovlašćeno otkrivanje informacija, podataka o sudskim predmetima, čime se krši obaveza zaštite poverljivosti postupka u skladu sa zakonom” i narušavanje ugleda Javnog tužilaštva i njegovog ličnog ugleda - naveo je Mrdić. Ukazao je da su neposredno pre toga poslanici Sobranja Severne Makedonije izglasali su nepoverenje državnom tužiocu Kocevskom ali on je rekao da ga ta odluka ne obavezuje.

- Potom Savet koji čine tužioci Severne Makedonije podržao Kocevskog ali to Vladu nije sprečilo da donese odluku u interesu Severne Makedonije. Severna Makedonija, kao i Srbija, ima nametnute zakone o tužilaštvu i sudstvu, kojima su ove institucije pretvorene u oruđe stranih centara moći za rušenje vlada svojih država. Odluka Vlade Severne Makedonije nije na bilo koji način naštetila procesu evropskih integracija ove zemlje jer preko sedamdeset odsto članica Evropske unije, među kojima najveće zemlje poput Nemačke, Poljske, Francuske i Španije, imaju direktan izbor tužilaca od strane Vlade ili parlamenta - istakao je Mrdić i dodao:

Zato pozivam Vladu Srbije da hrabro uradi ono što je uradila vlada Severne Makedonije. Da donese odluku u interesu Srbije i predloži smenu Zagorke Dolovac.

Autor: S.M.