'OVO JE PRVA POSETA GRUZIJSKOG PREDSEDNIKA SRBIJI' Vučić objavio snimak s dočeka Kavelašvilija: Svi volimo Gruziju i to će moći da oseti na svakom mestu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu "avucic" povodom današnje posete gruzijskog predsednika Mihaila Kavelašvilija Srbiji.

"Bliskost naša dva naroda je tolika da sam rekao predsedniku Gruzije da ne može u Srbiji da pronađe bilo koga ko može nešto ružno da kaže o Gruziji, svi volimo Gruziju i to će moći da oseti na svakom mestu.", poručio je i dodao:

"Ovo je prva poseta gruzijskog predsednika Republici Srbiji i neizmerno sam srećan i počastvovan posetom.", stoji u objavi predsednika Srbije.

Podsetimo, ministar spoljnih poslova Marko Đurić dočekao je večeras predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija, koji je doputovao u zvaničnu posetu Srbiji, saopštio je njegov kabinet.

Autor: Iva Besarabić

