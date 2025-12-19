Dačić u istorijskoj poseti Maliju: Posle četvrt veka otvara se novo poglavlje srpsko-malijskih odnosa

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić boraviće danas u zvaničnoj poseti Republici Niger i Republici Mali, gde će razgovarati sa zvaničnicima tih zemalja o jačanju saradnje.

Tokom posete Republici Niger, Dačić će se sastati sa ministrom spoljnih poslova, međunarodne saradnje i dijaspore Jauom Sangareom Bakarijem, kao i sa ministrom unutrašnjih poslova, javne bezbednosti i decentralizacije, generalom Mohamedom Bubakarom Tumbom, sa kojima će razgovarati o unapređenju saradnje i zajedničkoj borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala, saopšteno je iz MUP-a.

Tokom zvanične posete Nigeru, planirani su i susreti sa najvišim predstavnicima državnog rukovodstva te zemlje, na kojima će biti razmatrano jačanje bilateralnih odnosa i saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Dačić će boraviti i u Republici Mali, što je ujedno i prva zvanična poseta delegacije Republike Srbije ovoj zemlji nakon 25 godina.

On će se tokom posete sastati sa ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Mali Abdulajem Diopom, kao i sa ministrom bezbednosti i civilne zaštite, generalom Daudom Alijem Mohamedinom, sa kojim će razgovarati o saradnji u oblasti unutrašnjih poslova.

Tokom zvaničnog boravka u Republici Mali, predviđeni su i susreti sa najvišim predstavnicima državnih institucija, u cilju unapređenja političkog dijaloga i sveukupnih odnosa dve zemlje, navedeno je u saopštenju.

Autor: S.M.