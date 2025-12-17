AKTUELNO

Dačić razgovarao sa delegacijom Medija centra Ministarstva javne bezbednosti NR Kine

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić primio je danas delegaciju Medija centra Ministarstva javne bezbednosti Narodne Republike Kine na čelu sa direktorom Centra Džou Šuešengom, koja boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

Ministar Dačić je poručio da savremeni bezbednosni izazovi zahtevaju brzu i efikasnu komunikaciju sa javnošću i ukazao da poseta delegacije Medija centra Ministarstva javne bezbednosti NR Kine predstavlja izuzetnu priliku za razmenu iskustava i dobrih praksi u ovoj oblasti. Tokom sastanka istaknuto je čelično prijateljstvo Srbije i Kine utemeljeno na prijateljskim odnosima dvojice predsednika Aleksandra Vučića i Si Đinpinga, kao i uzajamna podrška u pitanjima od najviših strateških interesa. Poseta kineske delegacije i razgovori o odnosima sa javnošću naših ministarstava, kako je na sastanku ocenjeno, predstavljaju i podsticaj za dalje jačanje intenzivne saradnje Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva javne bezbednosti NR Kine kojom se doprinosi još snažnijem unapređenju partnerstva dve zemlje.

Autor: Iva Besarabić

