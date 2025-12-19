Brnabić odbrusila Borisu Pejoviću: Ovakve prevarante još nisam sretala

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na izjavu potpredsednika Pokreta Evropa sad, Borisa Pejovića. Crnogorski političar je na društvenoj mreži "Iks" naveo da zahteva izručenje Svetozara Marovića.

- E, svakakve sam prevarante sretala u politici, ali ovakve nisam. Svetozar Marović vam je trn u oku? Da ne pominjemo da vam je taj čovek pomogao da pobedite na izborima - tu već ulazimo u oblast morala, a vidim da vam to nije blizak pojam. Hajde da probam da vam objasnim plastičnije: govorite o izručenju jednog čoveka i to nam prebacujete, vi koji ste nama pokušali da oduzmete 14% teritorije svojim priznanjem tzv "Republike Kosovo"? - navodi Brnabićeva i dodaje:

Nismo mi vama uzeli ni Ulcinj, ni Pljevlja, nego ste vi pogazili međunarodno pravo, Povelju UN, ali i osnovno poštovanje prema Srbiji i priznali lažnu državu, otimajući nam po teritoriji značajan, a u srcu najznačajniji, deo naše zemlje. Nisu to uradile, ako govorimo o EU, ni Španija, ni Kipar, ni Rumunija, ni Slovačka, ni Grčka, ali Crna Gora jeste. Čojstvo kao takvo... A i vladavina prava, posebno međunarodnog... - navela je ona.

