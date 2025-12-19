AKTUELNO

Brnabić odbrusila Borisu Pejoviću: Ovakve prevarante još nisam sretala

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na izjavu potpredsednika Pokreta Evropa sad, Borisa Pejovića. Crnogorski političar je na društvenoj mreži "Iks" naveo da zahteva izručenje Svetozara Marovića.

- E, svakakve sam prevarante sretala u politici, ali ovakve nisam. Svetozar Marović vam je trn u oku? Da ne pominjemo da vam je taj čovek pomogao da pobedite na izborima - tu već ulazimo u oblast morala, a vidim da vam to nije blizak pojam. Hajde da probam da vam objasnim plastičnije: govorite o izručenju jednog čoveka i to nam prebacujete, vi koji ste nama pokušali da oduzmete 14% teritorije svojim priznanjem tzv "Republike Kosovo"? - navodi Brnabićeva i dodaje:

Nismo mi vama uzeli ni Ulcinj, ni Pljevlja, nego ste vi pogazili međunarodno pravo, Povelju UN, ali i osnovno poštovanje prema Srbiji i priznali lažnu državu, otimajući nam po teritoriji značajan, a u srcu najznačajniji, deo naše zemlje. Nisu to uradile, ako govorimo o EU, ni Španija, ni Kipar, ni Rumunija, ni Slovačka, ni Grčka, ali Crna Gora jeste. Čojstvo kao takvo... A i vladavina prava, posebno međunarodnog... - navela je ona.

