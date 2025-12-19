HITNO SE OGLASILO MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA: Najoštrije osuđujemo odluku Bahama da priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost

Ministarstvo spoljnih poslova najoštrije osuđuje odluku Komonvelta Bahama da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, kojom je grubo i svesno narušen međunarodnopravni poredak utemeljen na Povelji Ujedinjenih nacija, upravo u godini u kojoj se obeležava 80 godina od njenog usvajanja.

"Ovakvi postupci predstavljaju opasan presedan i direktno doprinose daljem urušavanju osnovnih principa međunarodnog javnog prava, pre svega, principa uvažavanja teritorijalnog integriteta država članica Ujedinjenih nacija. Aktivnosti usmerene protiv suverenih država podrivaju poverenje u međunarodni sistem i vode ka njegovoj daljoj destabilizaciji i anarhizaciji", navodi se u saopštenju MSP Srbije.

Takođe se ističe da je "odluka vlasti Komonvelta Bahama posebno nekonstruktivna u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine, jer predstavlja jednostran potez koji direktno ugrožava dijalog".

"Republika Srbija neće prihvatiti pokušaje nametanja svršenih činova niti legitimizaciju jednostranih akata koji su u suprotnosti sa međunarodnim pravom i Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Srbija će nastaviti da se, odlučno i principijelno, svim raspoloživim diplomatskim i političkim sredstvima bori za zaštitu svojih državnih i nacionalnih interesa", poručuje se u saopštenju i dodaje:

"Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije poziva vlasti Komonvelta Bahama da preispitaju svoju odluku i da se vrate poštovanju univerzalnih principa međunarodnog prava, koji su osnov stabilnosti i mira u međunarodnim odnosima".

Autor: S.M.