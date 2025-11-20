Ministarstvo spoljnih poslova: Cilj širenja dezinformacija o Vučiću narušavanje ugleda Srbije i institucija

Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da najsnažnije osuđuje širenje senzacionalističkih i neosnovanih tvrdnji u pojedinim stranim medijima, koje se odnose na navodnu ulogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini devedesetih godina prošlog veka, uključujući i izmišljene konstrukcije o takozvanim "ljudskim safarijima" tokom opsade Sarajeva.

"Ministarstvo spoljnih poslova jasno i nedvosmisleno osuđuje ovakve konstrukcije, ocenjujući ih kao još jedan primer koordinisanog širenja dezinformacija čiji je cilj narušavanje ugleda Republike Srbije i njenih čelnih institucija", navodi se u saopštenju.

Iz ministarstva podsećaju da nijedna relevantna domaća, međunarodna ili specijalizovana pravosudna, istražna ili nadzorna institucija, nikada nije dovela u bilo kakav kontekst predsednika Vučića sa vojnim delovanjem, ratnim zločinima, ili aktivnostima koje bi po svojoj prirodi ili posledicama mogle biti kvalifikovane kao povreda međunarodnog prava.

Kako dodaju posebno zabrinjava činjenica da se teme iz najtežeg perioda savremene istorije Balkana ponovo koriste kao sredstvo političke manipulacije, čime se svesno potpiruju tenzije i podstiče destabilizacija našeg regiona.

"Zlonamerno konstruisanje senzacionalističkih narativa, uključujući i potpuno neosnovane tvrdnje o navodnim 'ljudskim safarijima', predstavlja ozbiljno narušavanje dostojanstva žrtava i grubo potire napore odgovornih aktera u regionu da se izgradi trajno poverenje, međusobno uvažavanje i atmosfera konstruktivne saradnje", navode iz ministarstva.

Ministarstvo spoljnih poslova ocenjuje da se ovakvim koordinisanim medijskim kampanjama u pojedinim državama tendenciozno stvara iskrivljena i neprijateljska slika o Srbiji, sa jasnom namerom da se oslabi njen međunarodni ugled, umanji kredibilitet državnih institucija i kompromituje odgovorno državno rukovodstvo.

Takvi pokušaji, ističu, narušavaju atmosferu poverenja u međunarodnim odnosima i štete naporima da se u regionu gradi stabilna i predvidiva politička klima.

"Srbija ostaje dosledno posvećena politici mira, stabilnosti i konstruktivne saradnje u regionu i širem međunarodnom okruženju. U tom duhu, Ministarstvo spoljnih poslova apeluje na medije, političke aktere i sve učesnike u javnom prostoru da se uzdrže od senzacionalističkih narativa i da u prenošenju informacija, naročito o osetljivim istorijskim temama, pokažu najviši stepen profesionalne odgovornosti i poštovanja prema činjenicama", navodi se u saopštenju.

Odgovornost prema istini i prema žrtvama sukoba, ističe se, mora biti iznad svakog političkog ili medijskog interesa, jer samo takvim pristupom se čuva dostojanstvo žrtava i poverenje u regionalnu i međunarodnu saradnju.

Ranije danas, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je povodom novih pretnji i uvreda koje su mu upućene da ne postoji stvar koju oni koji to rade nisu izmislili i slagali, ni reči koje nisu izgovorili da bi ga predstavili kao nečoveka.

Komentarišući optužbe da je navodno umešan u "snajper safari", Vučić je rekao da nikada u životu nije imao snajper u rukama, kao i da nikada nikoga nije ubio ili ranio, niti bilo šta slično uradio.

"Nikad u životu nisam imao snajper u rukama. Nisam imao ni onu pušku o kojoj pričate, jer ona je stativ od kamere. Sram vas bilo. I ne postoji stvar koju niste izmislili, koju niste slagali. Ne postoji više reč koju niste izgovorili ne biste li me predstavili kao monstruma, kao nečoveka, kao nekoga ko ne samo da nema emocija, već je hladnokrvni ubica", rekao je Vučić novinarima nakon otvaranja regionalne poslovne konferencije Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana.

Autor: Pink.rs