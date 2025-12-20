AKTUELNO

Politika

GRUHONJIĆ PREKO MILOVIH MEDIJA UDARIO NA ORBANA I VUČIĆA: Smeta mu podrška Srbiji, dok Crnu Goru veliča

Izvor: Pink.rs, Foto: Medija Centar Beograd ||

Dinko Gruhonjić progovorio je za medije u Crnoj Gori i udario na Viktora Orbana jer podržava Srbiju. On je napao predsednika Srbije Aleksandra Vučića i optužio našu zemlju da "stoji na evropskom putu Crne Gore".

Dinko Gruhonjić, ponovo je iskoristio medijski prostor van Srbije kako bi iznosio stavove usmerene protiv sopstvene države.

- Ne iznenađuje me podrška Orbana. To je zapravo solidarnost autoritaraca a  ne saradnja država. Orban zapravo pokazuje da je moguće biti u EU a razgrađivati demokratiju iznutra. I to je sve što Orban radi već godinama...A za samog Vučića to je potencijalno idealan scenario, da se zadrži evropski novac a da se ukinu evropske vrednosti - rekao je on i dodao:

Kao što znamo u Crnoj Gori imate sasvim dovoljno kvislinga i možete očekivati u narednom periodu i razne druge pokušaje institucionalnog urušavanja Crne Gore. Sa krajnjim ciljem da vaša zemlja ne uđe u EU. Ali to će kao i sve što ima veze sa tim iracionalnim idejama, hegemonistikim, takozvanog Srpskog sveta sada nekada Velike Srbije, se završiti jednim kompletnim fijaskom. I Crna Gora će biti sledeća članica EU.
pročitajte još

CVIJETIN PORUČIO LAZOVIĆU DA JE FIKUS, OVAJ GA UPITAO 'KO TE PLAĆA': Opšte rasulo među blokaderima! (VIDEO)

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Crna Gora

#Dinko Gruhonjić

#Napad

#Viktor Orban

POVEZANE VESTI

Politika

SASTANAK VUČIĆA I ORBANA UŠAO U SEDMI SAT: Evo o kojim temama razgovaraju predsednik Srbije i premijer Mađarske

Politika

Srbe okrivio za zločine: Gruhonjić još pre dva meseca iz Hrvatske najavio nasilje i poručio - Kad se rešimo Vučića, rešićemo se i Kosova (VIDEO)

Politika

'DOBAR POSAO JE PRED VLADOM I PREMIJEROM MACUTOM' Vučević o paketu nacionalnih udžbenika: Dobro je da je Dinko Gruhonjić to napao, on radi za drugu dr

Politika

MUP reagovao nakon naređenja Vučića: Pogledajte kako srpski piloti i vatrogasci gase požare u Crnoj Gori

Politika

Dinko Gruhonjić preko svog portala poručio: Vojvodina nije deo Srbije!

Politika

Podržava Kurtija, Đilasa i blokadere, napada Vučića! Zašto Šideru smeta nezavisna politika Srbije?