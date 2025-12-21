AKTUELNO

Politika

Vučić će danas ugostiti predsednika Slovačke: Pelegrini u dvodnevnoj poseti Srbiji

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Instagram.com/buducnostbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas predsednika Slovačke Petera Pelegrinija, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Predsednik Slovačke boraviće u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 21. i 22. decembra.

Nakon svečanog dočeka ispred "Palate Srbija", kako se navodi u saopštenju, počeće tête-à-tête sastanak predsednika Srbije i Slovačke.

Sutra će biti održan i plenarni sastanak članova delegacija Republike Srbije i Slovačke Republike predvođen predsednikom Srbije Vučićem i predsednikom Slovačke Pelegrinijem.

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Peter Pelegrini

#Poseta

#Srbija

#slovačka

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ ĆE SUTRA UGOSTITI PETERA PELEGRINIJA: Predsednik Slovačke stiže u dvodnevnu posetu Srbiji

Politika

MAKRON STIŽE U BEOGRAD: Evo kada će Aleksandar Vučić ugostiti predsednika Francuske!

Politika

Vučić danas sa ministrom inostranih i evropskih poslova Slovačke

Politika

PREDSEDNICA EK U ZVANIČNOJ POSETI SRBIJI! Vučić danas sa Ursulom fon der Lajen: Razgovaraće o strateški važnim pitanjima našeg evropskog putam (FOTO)

Politika

Predsednik Slovačke čestitao Vučiću rođendan: Želim vam uspeh u daljem radu na izgradnji vaše zemlje, njenoj integraciji u evropske strukture i prilag

Politika

Vučić sutra u Slovačkoj na trilateralnom samitu lidera Srbije, Slovačke i Mađarske