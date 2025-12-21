AKTUELNO

Zdravlje Ratka Mladića kritično: Sin kaže da je na ivici života

Izvor: Pink.rs/RIA Novosti, Foto: Printscreen YouTube ||

Zdravstveno stanje bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića, naglo se pogoršava i, prema rečima njegovog sina Darka, približava se kritičnom.

Darko Mladić: Otac je prikovan za krevet

Generalov sin Darko Mladić izjavio je da je njegov otac već više od godinu i po dana praktično prikovan za krevet. „Sve je slabiji i slabiji. Njegovi postojeći zdravstveni problemi pogoršani su dugotrajnim ležanjem. Sada je toliko slab da postoji veliki rizik da čujemo najgore vesti“, rekao je Darko.

Dodao je da general ide na fizioterapiju svega dva puta nedeljno po 15 minuta, što nije dovoljno, a da su se pojavili i dekubitusi. Podsetio je da je u avgustu 2024. godine Mladić pokušao sam da ustane iz kreveta, pao, zadobio potres mozga i povredu nosa, nakon čega više nije mogao samostalno da se podigne.

Rusija traži preispitivanje odluke

Na sednici Saveta bezbednosti UN 10. decembra, zamenica stalnog predstavnika Rusije Marija Zabolotskaja zatražila je da se preispita odluka u vezi sa Ratkom Mladićem. Ona je predložila da se general prebaci u Srbiju do kraja kazne ili da bude prevremeno pušten na slobodu iz humanitarnih razloga, kako bi mogao da dobije punu palijativnu negu.

Dugogodišnji zdravstveni problemi

Bivši komandant je tokom boravka u Hagu pretrpeo najmanje dva moždana udara i nekoliko operacija. Njegovo zdravstveno stanje sada je toliko teško da, kako navodi porodica, ponekad može da razgovara sa voljenima dva do tri sata, ali u drugim trenucima ne može da izgovori ni nekoliko rečenica.

Autor: Dalibor Stankov

