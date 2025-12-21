Oglasio se SNS Novi Pazar povodom dolaska opozicionih političara: Naš grad bira mir i zajedništvo

Povodom dolaska grupe opozicionih političara u Novi Pazar, oglasio se Gradski odbor Srpske napredne stranke, poručujući da ovaj grad neće dozvoliti da postane „eksperimentalno polje“ za političke sukobe i podele, već da bira mir, dostojanstvo i zajedništvo.

Novi Pazar vekovima živi vrednosti koje pojedinci očigledno ne razumeju – suživot, poštovanje i bratstvo. Srbi i Bošnjaci u ovom gradu nisu učeni da se gledaju preko nišana, već preko praga. Brat je brat, bez obzira na ime i veru, i ta istina je jača od svake tuđe zle namere.

U saopštenju se navodi da su u grad došli Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Miša Bačulov, Srđan Milivojević, Predrag Voštinić, Vladan Slavković, Rade Panić, Milan Vučetić, Siniša Jevtić i Dijana Hrka, koje SNS opisuje kao „političke marginalce i ostatke propalih politika, ljude bez podrške i legitimiteta, koji sopstveni politički sunovrat pokušavaju da prikriju izazivanjem nereda, tenzija i podela“.

„Njihova namera nije dijalog, nije bolji život građana, niti dobro Novog Pazara. Njihova namera je haos. Svesno podgrevaju tenzije i pokušavaju da uvuku naš grad u sukobe u kojima bi brat udario na brata – scenario koji je Novi Pazar uvek odbijao i koji će ponovo odlučno odbaciti“, poručuje Gradski odbor SNS.

Na kraju se dodaje: „Novi Pazar nije ničije eksperimentalno polje, niti pozornica za tuđe političke frustracije. Apelujemo na sve sugrađane i goste da ne nasedaju na provokacije. Ovaj grad bira mir, dostojanstvo i zajedništvo. Nasilje i podele nisu naš put i nikada neće biti.“

Autor: Dalibor Stankov