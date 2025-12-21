Predstavnici Srpske liste posetili osmočlanu porodicu Jović u Ranilugu

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek i član Predsedništva te stranke Igor Simić danas su, u okviru predizbornih aktivnosti, posetili osmočlanu porodicu Gorana Jovića u selu Glogovce, u opštini Ranilug.

Domaćini Goran i Suzana Jović ponosni su roditelji trojice sinova, a posebno su srećni što su se dvojica od njih vratila sa Malte, gde su određeni period žveli i radili sa svojim porodicama.

Njihova snaha Dragana Jović izrazila je zahvalnost gradonačelnici Raniluga Tanji Antić na prilici da nastave život na svom ognjištu nakon zaposlenja, i državi Srbiji na pomoći koju pruža Srbima na Kosovu.

„Vratili smo se sa Malte, moj suprug je tamo bio sedam godina, a ja i dete gotovo godinu dana. Vratili smo se zahvaljujući izuzetnoj prilici koju nam je pružila naša uvažena predsednica Tanja. Sada radim kao pravnik u opštini. Njoj dugujemo zahvalnost i poštovanje koje nam je ukazala. Zahvalila bih i našem predsedniku Aleksandru Vučiću i Kancelariji za Kosovo i Metohiju, koji neizmerno pružaju podršku narodu na Kosovu, jer bez njih naš opstanak ovde ne bi bio moguć“, rekla je Jović.

Takođe, apelovala je na mlade koji žive u inostranstvu da se vrate, jer, kako je navela, ovde ima mesta za sve.

Pozvala je i na podršku Srpskoj listi na izborima.

„Ovde su naši preci, koreni, ovo je naša otadžbina. Pozvala bih sve da 28. decembra budu uz broj 127 i Srpsku listu“, kazala je ona.

Autor: D.Bošković