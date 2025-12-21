AKTUELNO

Politika

PREDSEDNIK VLADE SRBIJE RAZGOVARAO S PREDSEDNIKOM SLOVAČKE: Tradicionalno prijateljski i partnerski odnosi dveju zemalja zasnovani na međusobnom poštovanju

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa predsednikom Slovačke Republike Peterom Pelegrinijem, sa kojim je razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa i jačanju saradnje u brojnim oblastima,.

Tokom sastanka premijer prof. dr Macut i predsednik Slovačke saglasili su se da su tradicionalno prijateljski i partnerski odnosi dveju zemalja zasnovani na međusobnom poštovanju, a da i dalje postoji značajan prostor za dalje produbljivanje saradnje posebno u oblastima kulture, energetike, infrastrukture, obrazovanja.


Premijer prof. dr Macut zahvalio je Slovačkoj na doslednoj podršci evropskim integracijama Srbije, kao i na tome što je ta zemlja bila prva sa kojom je potpisan ugovor o učešću na specijalizovanoj izložbu Ekspo 2027 u Beogradu.

Predsednik Pelegrini je rekao da njegova zemlja pruža punu podršku reformskim procesima u Srbiji, kao i da su njihovi eksperti iz različitih oblasti na raspolaganju Beoradu. On je zahvalio Srbiji na uvažavanju i poštovanju prava koje sloačka manjina uživa u našoj zemlji istakavši da je to odraz iskrenog prijateljstva i uvažavanja.

Autor: D.Bošković

#Partner

#Vlada Srbije

#postovanje

#predsednik slovacke

#tradicionalno prijateljstvo

#Đuro Macut

POVEZANE VESTI

Politika

PREMIJER MACUT SA AMBASADOROM EGIPTA: Srbija se raduje svakom novom koraku u saradnji sa zemljom sa kojom je vežu tradicionalno prijateljski odnosi

Politika

Macut i Dodik o nastavku saradnje i opstanku Republike Srpske (FOTO)

Politika

Macut se sastao sa ambasadorom Mađarske: Razgovarali o nastavku uspešne saradnje (FOTO)

Politika

'NASTAVLJAMO SA ZNAČAJNIM INVESTICIJAMA' Obraćanje Vučića i Pelegrinija, lider Slovačke poručio: Srbija ključni igrač za održavanje mira i stabilnosti

Politika

VUČIĆ SE SASTAO SA PELEGRINIJEM: Prijateljski i sadržajan razgovor! Predsednik Slovačke prihvatio poziv da poseti Srbiju (FOTO)

Politika

Vučić sa ministrom odbrane Kipra: Odnosi naše dve zemlje zasnovani su na čvrstom prijatelјstvu, uzajamnom poverenju, istorijski potvrđenoj bliskosti